Sonia Abrão dá choque de realidade em Vini Jr. após Virginia deixar a Grande Rio - (crédito: RedeTV!/Instagram)

A decisão de Virginia Fonseca de deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio rendeu comentários de Sonia Abrão nesta quinta-feira (13).

Durante o programa, a apresentadora aproveitou a repercussão para aconselhar Vini Jr. sobre o relacionamento com a influenciadora.

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Segundo a colunista Fábia Oliveira, a mudança estaria relacionada aos planos de Virginia de se mudar para Madri, na Espanha, com o objetivo de ficar mais próxima do jogador.

A saída da escola de samba acontece após a retomada do relacionamento entre os dois.

Sonia destacou o quanto Virginia teria alterado a própria rotina para conciliar a vida profissional com o namoro.

A apresentadora lembrou que a influenciadora chegou a deixar o programa que comandava no SBT e passou a viajar entre o Brasil e a Espanha para estar perto do atleta.

“Ó aqui Vini, cria jeito, mas não deu um passo fora, um pulinho, nada. Depois de tudo isso, porque na primeira fase, aquele começo de namoro, tudo, ela se dedicou totalmente, ela já fazia essa história… saiu do SBT, largou o programa, mudou a vida dela, e ficava lá e voltava pra cá, já era mais ou menos isso aí, né? E deu no que deu”, relembrou a apresentadora.

Durante o comentário, Sonia também fez referência à nova fase do casal. Segundo ela, depois de se reconciliarem, Virginia e Vini Jr. teriam estabelecido um acordo e o jogador assumido publicamente um compromisso com a influenciadora.

“Viu a retribuição dele qual foi, né? Agora que se reencontraram, que ela negociou o inegociável, que fizeram um acordo, que ele assumiu o compromisso com ela diante do mundo inteiro, vamos ver se não pisa na bola. A bola não é pra você pisar, é só pra chutar a gol, só pra chutar na rede.”

Sonia encerrou o comentário reforçando que espera que o atacante não volte a cometer atitudes capazes de prejudicar a relação.

Ela avisou que deixará de apoiá-lo caso Virginia seja novamente decepcionada. “Pisar na bola com a Virginia aí ele tá cancelado.”