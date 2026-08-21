Bruninho Samudio é afastado do Botafogo e real motivo vem à tona

Bruninho Samudio, de 16 anos, ficou fora de dois jogos consecutivos do Botafogo Sub-17 após receber uma punição.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O principal motivo seria uma possível indisciplina por parte do jovem, já que o clube resumiu a situação a “questões disciplinares”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O goleiro, filho do ex-jogador do Flamengo Bruno Fernandes, não foi escalado para o clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da categoria, além de também ter ficado de fora na partida anterior.
A informação sobre o afastamento foi divulgada pelo jornalista Wellington Arruda, que acompanha as categorias de base do clube carioca.
Segundo ele, o Botafogo não informou qual comportamento específico teria provocado a medida nem apresentou detalhes sobre a punição aplicada ao jovem.
A ausência de Bruninho ocorre em um momento de destaque na formação do atleta. O goleiro vem sendo considerado uma promessa das categorias de base do Botafogo e atua na mesma posição que o pai.
Aos 16 anos, ele também já assinou seu primeiro contrato profissional com o clube carioca.
Essa não seria a primeira situação envolvendo questões disciplinares na trajetória do jogador. Antes de defender o Botafogo, Bruninho passou pelo Athletico-PR, onde também teria enfrentado um episódio relacionado à indisciplina.
Saiba Mais
- Mariana Morais Rancho do Maia: Pônei quebra tudo ao pegar Antonio com outra mulher na cama
- Mariana Morais Quem é o cantor apontado como pivô do término de Juliano Floss e Marina Sena
- Mariana Morais Fiuk surge chorando no banho e real motivo vem à tona
- Mariana Morais Davi Brito decide desconvidar pessoas de seu casamento e revela motivo
- Mariana Morais Thais Carla surge de maiô cavado e celebra após perder 112 kg: 'Tô gostosa'
- Mariana Morais Banda Jota Quest é elogiada após suposta recusa de tocar em casamento de Viih Tube