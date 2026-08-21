Bruninho Samudio é afastado do Botafogo e real motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Bruninho Samudio, de 16 anos, ficou fora de dois jogos consecutivos do Botafogo Sub-17 após receber uma punição.

O principal motivo seria uma possível indisciplina por parte do jovem, já que o clube resumiu a situação a “questões disciplinares”.

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O goleiro, filho do ex-jogador do Flamengo Bruno Fernandes, não foi escalado para o clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da categoria, além de também ter ficado de fora na partida anterior.

A informação sobre o afastamento foi divulgada pelo jornalista Wellington Arruda, que acompanha as categorias de base do clube carioca.

Segundo ele, o Botafogo não informou qual comportamento específico teria provocado a medida nem apresentou detalhes sobre a punição aplicada ao jovem.

A ausência de Bruninho ocorre em um momento de destaque na formação do atleta. O goleiro vem sendo considerado uma promessa das categorias de base do Botafogo e atua na mesma posição que o pai.

Aos 16 anos, ele também já assinou seu primeiro contrato profissional com o clube carioca.

Essa não seria a primeira situação envolvendo questões disciplinares na trajetória do jogador. Antes de defender o Botafogo, Bruninho passou pelo Athletico-PR, onde também teria enfrentado um episódio relacionado à indisciplina.