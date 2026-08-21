Após câncer, Lito Souza é diagnosticado com doença incurável que causa demência - (crédito: Reprodução/Instagram)

A família de Lito Sousa recebeu um novo diagnóstico após semanas de investigação médica.

O influenciador, conhecido pelo canal "Aviões e Músicas", foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma doença rara e sem cura que pode provocar perda de movimentos e demência.

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A informação foi revelada pela esposa dele, a empresária Mila Seidl, de 41 anos, em um vídeo publicado nesta sexta-feira (21).

Segundo Mila, a definição do diagnóstico levou tempo e ocorreu depois de uma série de exames. Durante as últimas semanas, Lito, de 59 anos, apresentou uma redução significativa da capacidade motora, embora ainda mantenha a lucidez.

"Nas últimas semanas, ele já perdeu bastante movimento, mas a lucidez dele ainda está íntegra", disse emocionada.

A nova condição foi identificada depois de outros problemas de saúde enfrentados pelo influenciador. Em julho, Lito havia confirmado um diagnóstico de câncer de próstata.

No mês seguinte, durante o tratamento, percebeu dormência no braço esquerdo e voltou ao Brasil para investigar o sintoma. Na ocasião, os médicos identificaram uma inflamação no cérebro.

A partir daí, o influenciador foi submetido a novos exames, que levaram à confirmação da DCJ. Mila afirmou que a orientação médica é aproveitar o período em que Lito ainda apresenta lucidez para realizar atividades e registrar a própria história.

"O médico pediu que ele aproveitasse essa janela, que a gente ainda não sabe de quanto tempo é", acrescentou.

A empresária também contou que Lito pretende publicar um vídeo para explicar aos seguidores o que está acontecendo.

Ela afirmou que preferiu aguardar antes de tornar o diagnóstico público por receio da exposição causada pela imprensa.

"Ele vai soltar um vídeo explicando. Eu não sei se vocês aguentar, mas ele vai explicar. Eu não quis falar antes porque a imprensa fica em cima", continuou.

Emocionada, Mila admitiu que tem enfrentado dificuldades para lidar com a situação e revelou o medo diante da evolução da doença.

"Eu tinha medo de velar meu marido, com notícias horríveis. Eu não acredito, é inacreditável. A situação é muito difícil. [...] Eu não sei como vai ser daqui para frente. Não sei mesmo", disse.

Além de acompanhar o marido, Mila afirmou que precisará conciliar os cuidados com Lito com as responsabilidades familiares e profissionais.

"[...] Eu ainda vou ter que arrumar forças no meio disso tudo para ser mãe e cuidar da empresa. Eu dependo disso. Eu não sei como vai ser. Eu peço que vocês não soltem a nossa mão porque o Lito nunca soltou a mão de ninguém", pediu.

Após deixar o hospital, Lito deverá continuar os cuidados em casa, em regime de home care, com acompanhamento de um cuidador.