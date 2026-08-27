Influencer cai de escada e recebe diagnóstico trágico; veja imagens

Hendy Ohara precisou ser hospitalizada depois de sofrer uma queda dentro de casa. A influenciadora contou aos seguidores que sofreu uma fratura na bacia, estrutura óssea triangular situada na parte inferior da coluna vertebral.
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O acidente foi registrado em vídeo e compartilhado pela própria Hendy nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece descendo uma escada enquanto manuseia o celular. Em determinado momento, perde o equilíbrio, escorrega e cai por alguns degraus.
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Após o acidente, a influenciadora revelou que deverá permanecer no hospital por mais algum tempo devido à gravidade da lesão. Apesar da fratura, afirmou que está bem.
“Eu quebrei a bacia, não vou poder sair daqui [do hospital] tão cedo. Mas eu estou bem”, contou ela em um vídeo postado no Instagram.
Hendy ficou conhecida nas redes sociais por mostrar aspectos de sua rotina e compartilhar experiências relacionadas à maternidade solo.
Ela é mãe de Dante, com quem divide momentos do dia a dia nas plataformas digitais.
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