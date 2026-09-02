Luana Piovani descobre infestação de piolho no filho e esculacha Pedro Scooby

Luana Piovani voltou a expor publicamente críticas ao ex-marido, Pedro Scooby, nesta quarta-feira (2).
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A atriz, que tem filhos com o surfista, questionou os cuidados dele com os gêmeos Bem e Liz, de 11 anos, após relatar problemas envolvendo a saúde e a integridade física das crianças.
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Em uma publicação nos Stories do Instagram, Piovani mostrou uma imagem de piolhos sobre um papel e direcionou a cobrança ao ex-companheiro.
A atriz aproveitou ainda para fazer referência à participação de Scooby no "Dança dos Famosos". "Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos. Entreter não é criar", escreveu.
Na sequência, ela compartilhou outro registro, desta vez das pernas de um dos filhos. Segundo Luana, o menino apresentou machucados provocados por picadas de insetos, já que possui alergia a esse tipo de ocorrência.
"Ele é alérgico a picadas, fora os machucados adquiridos, mas tem como escolher lugares mais aptos a 'condições' e também cuidar pós devôros e ferir se né... Desejo paternidade", afirmou a atriz.
A manifestação de Piovani também foi acompanhada de uma resposta aos internautas que costumam criticá-la por suas declarações sobre Scooby.
Ao encerrar a sequência de publicações, ela afirmou não se importar com quem considera o surfista um herói e a vê de maneira negativa.
"E tô cagando pros que me têm como bruxa e a ele herói. Meu cool pra você", disparou.
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