Flor Fernandez critica salário do SBT e revolta internautas com declaração

Uma antiga declaração de Flor Fernandez sobre o salário que recebia no SBT voltou a repercutir nas redes sociais nesta quarta-feira (2).

O trecho de uma entrevista concedida pela apresentadora viralizou e provocou uma série de críticas de internautas, principalmente pela comparação feita por ela entre a remuneração e os custos para viver em São Paulo.

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Flor deixou o SBT em 2024 e, posteriormente, participou de "A Fazenda". Na entrevista ao programa "Além da Fama", da EUTV, realizada em maio deste ano, ela contou que recebia R$ 20 mil para comandar o "Fofocalizando".

Caso passasse a atuar somente como jurada do "Programa do Ratinho" às segundas-feiras, a apresentadora receberia R$ 10 mil.

Ao relembrar o período, Flor afirmou que considerava insuficiente o valor que recebia no SBT diante de sua rotina profissional.

Ela também explicou que chegou a considerar a mudança para o programa de Ratinho como uma alternativa para reduzir os gastos.

"Eu chorava porque eu não esperava assim [saída do SBT], eu falei 'vou pro Ratinho' e aí o Leão falou 'Flor, não tem salário pra você e pra Cariúcha', eu falei 'não? tá bom, então o Ratinho vai, vou ganhar menos, mas também vou trabalhar menos'. Entrego apartamento de São Paulo, pra mim tava bom ganhar os R$ 10 mil que os jurados ganham", iniciou ela.

Na sequência, a apresentadora explicou que os R$ 20 mil recebidos anteriormente eram acompanhados por uma rotina diária de trabalho.

Segundo Flor, mesmo com essa quantia, os custos de permanecer na capital paulista pesavam no orçamento, especialmente porque ela queria morar nas proximidades da emissora.

"Eu ganhava R$ 20 [mil], vou ganhar R$ 10 [trabalhando apenas na segunda], mas R$ 20 [mil] pra trabalhar todo dia, eu tava pagando pra trabalhar, dava só pra viver porque é caro morar em São Paulo e eu queria morar perto do SBT", completou a apresentadora.

O vídeo foi resgatado pelo perfil "Qual Foi a Audiência" e rapidamente ganhou repercussão. Nos comentários, usuários questionaram a avaliação feita por Flor sobre a remuneração e compararam o valor mencionado por ela com o salário mínimo.

A repercussão foi marcada por comentários irônicos e críticas à fala da apresentadora. "Tá de sacanagem... Pouco quem ganha é o trabalhador q recebe um salário mínimo de 1.600 e pouco", escreveu um internauta.

Outros usuários fizeram piada com a possibilidade de receber R$ 10 mil para trabalhar apenas uma vez por semana. "Um salário desses pra ser jurado? Onde coloco currículo?", brincou uma conta.

"Ganhando 20 mil por mês e tava pagando pra trabalhar? Kkkkkkkkkkk", comentou outro internauta.

Também houve quem dissesse que aceitaria a remuneração sem reclamar. "Caramba eu ia trabalhar feliz viu ganhado esse salário", pontuou um usuário. "Ela não tem vergonha de falar isso em público", criticou outro.

Uma internaauta ainda considerou elevado o pagamento para a função de jurada no programa. "Achei alto. Um quadro apenas, e uma vez por semana só", escreveu.