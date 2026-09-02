Lembra dela? 'Supernanny' faz desabafo comovente após morte do filho

A fé se tornou um dos principais pilares de Cris Poli durante o período de luto pela morte de um dos filhos, vítima de câncer.
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Conhecida pelo público como Supernanny, a educadora falou sobre a perda em participação no programa "Sensacional", da RedeTV!, apresentado por Daniela Albuquerque.
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Durante a entrevista, Cris relembrou o período em que o filho enfrentou a doença e contou como a família tem atravessado a ausência.
Ao ser questionada sobre a maneira encontrada para lidar com a perda, ela afirmou que não existe preparação para enfrentar a morte de um filho.
“Eu creio… Eu falei pra você, né, que um tempo atrás eu conheci a Deus. Deus alcançou a minha vida, meu marido, meus filhos, né. E isso tem feito uma diferença muito grande na nossa vida”, explicou.
De acordo com a Supernanny, a espiritualidade tem sido importante para ela e também para o marido, os demais filhos e os netos.
Cris afirmou acreditar que Deus está no controle mesmo diante das situações mais dolorosas enfrentadas ao longo da vida.
Ao abordar especificamente o processo de luto, a educadora ressaltou que a dor e a tristeza não podem ser simplesmente afastadas. Para ela, vivenciar esses sentimentos é uma parte natural da experiência de perder um filho.
“Então quando a gente tem fé, a gente crê em Deus, né… Não tô falando de religião, tô falando de Deus, entendeu? Aí você vai passar pelo luto, você vai sentir triste, tudo isso faz parte”, declarou.
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