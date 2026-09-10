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Campeão de 'A Fazenda' se revolta e detona Anitta: 'Macumbeira'

Rico Melquiades deu o que falar nas redes com a declaração

Campeão de 'A Fazenda' se revolta e detona Anitta: 'Macumbeira' - (crédito: Reprodução/Instagram)
Campeão de 'A Fazenda' se revolta e detona Anitta: 'Macumbeira' - (crédito: Reprodução/Instagram)

 

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Uma declaração de Rico Melquiades durante uma festa de Virginia Fonseca provocou forte repercussão nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (10).

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O campeão de 'A Fazenda' fez comentários sobre Anitta e acabou sendo acusado por internautas de intolerância religiosa e transfobia.

O episódio aconteceu durante a comemoração dos cinco anos da rede de cosméticos de Virginia. Carlinhos Maia registrou parte da conversa com Rico e compartilhou as imagens nas redes sociais com o aval do influenciador.

No vídeo, Carlinhos comenta a repercussão negativa envolvendo Rico. "Você sabe que ele tá queimado na internet, você tá queimando p*rra nenhuma, o povo te ama", diz Carlinhos.

Na sequência, Rico menciona uma discussão envolvendo Anitta e faz ataques à cantora. "Eu tô queimado, fui brigar com a An... Eu tô nem aí pra Anitta, pras macumbeiras dela, tomem todo mundo no c*, macumbeira, Anitta, se f*dam", dispara Rico.

A referência à cantora fez com que usuários das redes sociais acusassem o influenciador de intolerância religiosa. A repercussão também ocorreu após Rico utilizar o termo "macumbeira" ao falar de Anitta.

Nos comentários de uma publicação do perfil Central Reality, internautas criticaram a postura do influenciador.

"Intolerância religiosa é crime, respeite", escreveu uma conta. Outro usuário afirmou: "Ele esta brigando sozinho, Anitta nem falou nada hahahha".

As críticas continuaram entre os comentários. "Ele precisa esticar mais a cara dele", criticou outra pessoa. "Eita, intolerância religiosa? Que feio", soltou um quarto internauta.

Uma usuária também contestou a fala de Rico e escreveu: "Eu não sou macumbeira. Mais esse rico está brigando sozinho ele está. A gente tem que aprender a respeitar a religião dos outros af".

Além da repercussão envolvendo Anitta, Rico também foi acusado de transfobia por outro comentário feito durante a mesma festa. "Eu já vi umas 4 mulheres com p*u. Tô nem aí pode me cancelar”, afirmou o influenciador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 10/09/2026 12:09
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