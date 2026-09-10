Campeão de 'A Fazenda' se revolta e detona Anitta: 'Macumbeira'

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Uma declaração de Rico Melquiades durante uma festa de Virginia Fonseca provocou forte repercussão nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (10).
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O campeão de 'A Fazenda' fez comentários sobre Anitta e acabou sendo acusado por internautas de intolerância religiosa e transfobia.
O episódio aconteceu durante a comemoração dos cinco anos da rede de cosméticos de Virginia. Carlinhos Maia registrou parte da conversa com Rico e compartilhou as imagens nas redes sociais com o aval do influenciador.
No vídeo, Carlinhos comenta a repercussão negativa envolvendo Rico. "Você sabe que ele tá queimado na internet, você tá queimando p*rra nenhuma, o povo te ama", diz Carlinhos.
Na sequência, Rico menciona uma discussão envolvendo Anitta e faz ataques à cantora. "Eu tô queimado, fui brigar com a An... Eu tô nem aí pra Anitta, pras macumbeiras dela, tomem todo mundo no c*, macumbeira, Anitta, se f*dam", dispara Rico.
A referência à cantora fez com que usuários das redes sociais acusassem o influenciador de intolerância religiosa. A repercussão também ocorreu após Rico utilizar o termo "macumbeira" ao falar de Anitta.
Nos comentários de uma publicação do perfil Central Reality, internautas criticaram a postura do influenciador.
"Intolerância religiosa é crime, respeite", escreveu uma conta. Outro usuário afirmou: "Ele esta brigando sozinho, Anitta nem falou nada hahahha".
As críticas continuaram entre os comentários. "Ele precisa esticar mais a cara dele", criticou outra pessoa. "Eita, intolerância religiosa? Que feio", soltou um quarto internauta.
Uma usuária também contestou a fala de Rico e escreveu: "Eu não sou macumbeira. Mais esse rico está brigando sozinho ele está. A gente tem que aprender a respeitar a religião dos outros af".
Além da repercussão envolvendo Anitta, Rico também foi acusado de transfobia por outro comentário feito durante a mesma festa. "Eu já vi umas 4 mulheres com p*u. Tô nem aí pode me cancelar”, afirmou o influenciador.
Rico Melquiades xinga Anitta: “Eu não tô nem aí pra Anitta, pras macumbeiras dela. Tome todo mundo no c*, as macumbeiras, Anitta... se fod@!” pic.twitter.com/wGdBfjUpq5— Central Reality (@centralreality) September 10, 2026
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