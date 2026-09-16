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SINCERONA!

Aos 27 anos, Virginia rompe o silêncio e abre o jogo sobre sua sexualidade

Influenciadora falou publicamente sobre o tema em entrevista recente

Aos 27 anos, Virginia rompe o silêncio e abre o jogo sobre sua sexualidade - (crédito: Reprodução/Instagram)
Aos 27 anos, Virginia rompe o silêncio e abre o jogo sobre sua sexualidade - (crédito: Reprodução/Instagram)

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 16/09/2026 11:50
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