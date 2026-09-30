Ana Maria surge com novo visual, mas detalhe polêmico rouba a cena

Ana Maria Braga chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (29) ao exibir o resultado de uma mudança no visual.
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A apresentadora, que está prestes a retornar ao comando de “Chef de Alto Nível”, mostrou aos seguidores o novo cabelo depois de compartilhar algumas referências que havia considerado para a transformação.
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A escolha, porém, não agradou a todos. Logo após a publicação, internautas passaram a comentar o corte e a aparência dos fios, com algumas críticas direcionadas tanto à cor quanto ao resultado final.
"Cabelo tá bem detonado e a cor e o corte não ficou legal", escreveu uma internauta. Outra questionou: "O que foi no queixo dessa mulher?".
Entre os comentários, também houve quem mencionasse uma possível alteração na região da testa: "Que alopecia frontal enorme", apontou uma seguidora.
A mudança ainda rendeu outras manifestações negativas. "Por que ela usa esses cortes estranhos? Enfim, cada um com seu gosto", criticou outra internauta.
September 30, 2026
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