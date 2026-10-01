Bruce Willis surge em clique raro após diagnóstico de demência; veja como ele está atualmente

Clique raro de Bruce Willis compartilhado pela filha do ator com a atriz Demi Moore. pic.twitter.com/vwSppCESN3— moonbuzz (@moonbuzzoficial) October 1, 2026
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Por Mariana Morais
postado em 01/10/2026 08:59