Bruce Willis surge em clique raro após diagnóstico de demência; veja como ele está atualmente

Uma foto publicada por Tallulah Willis na última segunda-feira (8) registrou um momento de carinho entre a escritora e o pai, Bruce Willis.

O ator aparece recebendo um beijo da filha após ter participado, em agosto deste ano, do casamento dela com o músico Justin Acee.

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No registro compartilhado no Instagram, Tallulah segura a cabeça do pai enquanto o beija. Bruce, de óculos escuros e roupas casuais, aparece de olhos fechados durante o gesto de afeto entre os dois.

Filha mais velha de Bruce Willis e Demi Moore, Tallulah passou a compartilhar momentos com o pai após os diagnósticos de afasia, revelado em 2022, e de demência frontotemporal (DFT), anunciado em 2023.

Em entrevista à revista People, a escritora explicou que as visitas ao ator passaram a fazer parte de sua rotina.

Para ela, estar ao lado do pai exige disposição para lidar com o que cada encontro pode proporcionar. “estar aberta ao que a visita reserva e saber, antes de entrar, que estou bem e tranquila", afirmou.

Tallulah também contou que tomou medidas para conseguir aproveitar esses momentos ao lado de Bruce. “Fiz o que precisava fazer para garantir que eu pudesse simplesmente estar presente”, reforçou.

Além de Tallulah, Bruce Willis e Demi Moore são pais de Rumer e Scout. O ator também tem duas filhas, Mabel e Evelyn, do casamento com Emma Heming Willis.