Nicolas Prattes posa seminu em sauna e sunga coladinha rouba a cena - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Nicolas Prattes movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (30) ao publicar novos registros em seu perfil no Instagram.

O ator, que atualmente interpreta Mirinho na novela das 18h "A Nobreza do Amor", da TV Globo, apareceu em uma das imagens usando apenas uma sunga durante um momento de descanso em uma sauna.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A fotografia rapidamente ganhou destaque entre os seguidores do artista, que aproveitaram a publicação para fazer comentários bem-humorados sobre o registro e o relacionamento de Nicolas com Sabrina Sato.

“Posso nem comentar o que quero, esse homem é casado… Temos que ter respeito!”, brincou uma internauta.

Outra pessoa entrou na brincadeira e comentou: “Não sei quem é mais feliz, se ele ou a Sabrina”. Já um terceiro seguidor celebrou a publicação: “Era disso que meu feed precisava, ótima quarta aí viu pessoal”.

A repercussão continuou nos comentários, com outro internauta destacando a atitude do ator diante das câmeras: “Ele sabe o que ele está fazendo”, afirmou.