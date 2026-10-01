Ator famoso morre aos 46 anos em trágico acidente aéreo; saiba quem era - (crédito: Reprodução/Instagram)

Guy Kapulnik morreu aos 46 anos após um acidente aéreo na Califórnia, nos Estados Unidos. O ator israelense estava entre as duas pessoas que morreram na queda de uma aeronave na última quinta-feira, 24 de setembro.

A confirmação da morte foi feita pela família nesta terça-feira (29) e também divulgada pela Kan News, afiliada da CNN em Israel.

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Kapulnik vivia em Los Angeles havia alguns anos e construiu carreira no cinema com participações em produções como "Sala 514", "Salsa Tel Aviv", "Take Care of Me" e "Líbano".

Paralelamente à atuação, o artista desenvolveu uma ligação com a aviação. Ele conseguiu um certificado de instrutor de voo e passou a dar aulas para alunos, conciliando a atividade com os trabalhos como ator.

A queda aconteceu em uma área aberta próxima à biblioteca do Condado de San Bernardino, na Califórnia. Kapulnik e a outra pessoa que estava a bordo não resistiram aos ferimentos.

Até o momento, as autoridades não divulgaram o que provocou a queda da aeronave.