Pedro Bial expõe diagnóstico de doença sem cura; saiba causa e sintomas

Pedro Bial expõe diagnóstico de doença sem cura; saiba sintomas e causas - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A relação de Pedro Bial com a própria saúde mudou ao longo dos anos, especialmente depois que o jornalista conseguiu abandonar o cigarro.

Aos 68 anos, o apresentador do "Conversa com Bial", da TV Globo, revelou que ainda convive com uma consequência do período em que fumava: um enfisema pulmonar.

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Em entrevista à revista GQ, Bial contou que deixou o cigarro há 18 anos, após chegar aos 50 anos.

O comunicador admitiu que tinha um forte hábito de fumar e reconheceu os impactos provocados pelo consumo prolongado de tabaco. “Eu era um fumante bravo”, contou.

Mesmo depois de interromper o vício, os efeitos do tabagismo permaneceram. O apresentador afirmou que se arrepende do tempo em que manteve o hábito e falou de maneira bem-humorada, mas contundente, sobre as escolhas que fez no passado.

“A minha vida é feita de arrependimento. Eu sou um arrependimento ambulante”, completou.

O enfisema pulmonar é uma condição crônica e progressiva que compromete os pulmões e pode dificultar a absorção de oxigênio pelo organismo.

Entre os sinais mais comuns estão falta de ar, tosse persistente, produção de catarro, cansaço e fadiga. No caso de Bial, a doença é apontada por ele como uma sequela relacionada ao período em que fumava.

A preocupação do jornalista com a saúde também está ligada a outro episódio importante de sua vida. Em 2016, ele passou por uma cirurgia cardíaca e colocou três pontes de safena.

A experiência, somada à evolução dos tratamentos médicos, fez com que Bial passasse a refletir de maneira mais profunda sobre a própria finitude.

O apresentador defende que as pessoas discutam antecipadamente como desejam ser cuidadas no fim da vida, enquanto ainda possuem condições de tomar decisões.

Para ele, esperar uma situação de saúde extremamente delicada para conversar sobre o assunto torna tudo mais difícil.

“É o pior momento de falar”, afirmou Bial ao defender que esse tipo de discussão aconteça antes de uma eventual situação de terminalidade.