Deolane Bezerra escreve carta inédita para família e aponta perseguição

A relação de Deolane Bezerra com a mãe, Solange Bezerra, ganhou um novo capítulo durante o período em que a influenciadora permanece presa.

Uma carta escrita pela advogada foi compartilhada por Solange nas redes sociais nesta quarta-feira (7), trazendo desabafos sobre o sofrimento da família e a situação enfrentada desde a prisão.

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Deolane, de 38 anos, está detida há cerca de cinco meses na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, em São Paulo.

Ela foi presa no âmbito da Operação Vérnix e responde a acusações relacionadas a lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Datado de 7 de setembro deste ano, o documento manuscrito foi direcionado à mãe. Em determinado momento, Deolane afirma que sente "uma impotência enorme" ao perceber o sofrimento de Solange durante as visitas à unidade prisional. Ela também questiona a sequência de acontecimentos enfrentados pela família.

A influenciadora aproveitou a mensagem para recordar períodos difíceis vividos antes da fama.

Entre as lembranças citadas estão dificuldades com aluguel, problemas em uma cozinha de bar, noites frias trabalhando na montagem de barracas e momentos em que Solange precisava cuidar das filhas enquanto enfrentava dificuldades financeiras.

Apesar das adversidades, Deolane utilizou a carta para pedir que a mãe não abandone a fé. Segundo ela, os obstáculos enfrentados ao longo dos anos serviram para fortalecer a família. A influenciadora também afirma que a situação atual será superada.

Outro ponto destacado na mensagem envolve os problemas judiciais que, segundo Deolane, já atingiram a família anteriormente.

Ela afirma que houve "2 processos arquivados" e relata que a casa da família teria sido invadida três vezes sem que, conforme sua versão, fossem encontrados elementos que justificassem as ações.

"3 vezes nossa casa invadida e, no final, nunca encontram nada", escreveu a influenciadora.

Na avaliação de Deolane, o episódio atual também faria parte de uma sequência de perseguições contra a família. Ela demonstra confiança de que a situação terá um desfecho favorável e relaciona a experiência à sua fé religiosa.

A mensagem termina com uma declaração de carinho para Solange. Deolane agradece à mãe pelo apoio recebido e afirma que tudo o que faz ganha sentido por causa dela.

Solange, por sua vez, também demonstrou abatimento ao publicar a carta. Na legenda da postagem, resumiu o sentimento diante da situação enfrentada pela filha com a pergunta: "Até quando, meu Deus?"