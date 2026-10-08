Gabigol é flagrado levando sermão de irmã de Neymar em evento; veja

Um momento entre Rafaella Santos e Gabigol chamou atenção de quem acompanhava a movimentação na saída do aniversário de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi.
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O episódio ocorreu na terça-feira (6), em São Paulo, e ganhou nova repercussão nas redes sociais após o influenciador Velloso publicar uma análise de leitura labial.
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A comemoração pelos três anos da menina reuniu familiares, amigos e diversas celebridades. Rafaella e Gabigol também estiveram entre os convidados e chegaram juntos ao evento, realizado com o tema "Show de Talentos da Mavie".
Na hora de deixar o local, a irmã de Neymar estava envolvida na organização dos objetos que seriam colocados no carro.
Em meio à movimentação, ela chegou a orientar uma funcionária sobre os itens da festa. Segundo a leitura labial analisada por Velloso, Rafaella disse: "Isso aqui, por favor".
Gabigol, por sua vez, acabou chamando a atenção das pessoas que estavam do lado de fora. O jogador parou por alguns instantes enquanto fãs e curiosos tentavam interagir com ele, o que teria atrasado o embarque.
Foi nesse momento que Rafaella demonstrou impaciência com a demora. Nas imagens, ela aparece olhando para o namorado e fazendo um gesto em direção ao veículo. De acordo com a análise de Velloso, a influenciadora perguntou: "Tu vem sentar ou não vai?".
Pouco depois, o atacante entrou no carro. Rafaella também embarcou e os dois deixaram o local juntos.
O relacionamento entre os dois é conhecido pelas idas e vindas e costuma ser mantido longe dos holofotes. Apesar da exposição pública, Rafaella e Gabigol raramente compartilham detalhes da vida a dois nas redes sociais.
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