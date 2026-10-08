Rachel Sheherazade é acionada na Justiça após se envolver em briga com motorista

A disputa entre Rachel Sheherazade e um motorista de aplicativo chegou à Justiça. Ricardo de Assis Barbosa entrou com uma ação contra a jornalista em 16 de setembro, após ter sido exposto por ela nas redes sociais. As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira.
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Entre os pedidos apresentados pelo motorista está uma indenização de, no mínimo, R$ 60 mil por danos morais.
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Ele também quer que Rachel retire do Instagram os conteúdos publicados sobre o episódio e seja impedida de fazer novas republicações.
Ricardo afirma ainda que pretende obter uma retratação pública da jornalista. Segundo ele, a repercussão dos vídeos provocou danos à sua imagem e afetou sua atividade profissional.
A origem do processo está em uma corrida que terminou em uma discussão entre os dois. Rachel publicou vídeos nos quais identificou o motorista e contou aos seguidores que teria sido retirada do veículo e “abandonada” em uma rua deserta. Na ocasião, ela classificou Ricardo como “covarde, ameaçador, irresponsável e grosseiro”.
O motorista contesta essa narrativa e apresentou à Justiça uma versão diferente para o episódio. Segundo Ricardo, a discussão começou depois que Rachel pediu que ele mudasse a estação de rádio.
Ele afirma ter recusado o pedido de maneira educada e oferecido a possibilidade de desligar o aparelho para evitar que a situação gerasse desconforto para qualquer um dos dois.
Ainda conforme o relato apresentado na ação, a jornalista teria feito críticas à plataforma e aos profissionais que trabalham como motoristas de aplicativo.
Ricardo atribui a ela as frases “é por isso que vai morrer sendo Uber” e “eu posso acabar com sua vida”, esta última, segundo ele, relacionada à influência de Rachel nas redes sociais.
A acusação de que a passageira teria sido deixada em uma área de risco também é negada pelo motorista.
Ricardo sustenta que o ponto onde encerrou a corrida era seguro, tinha iluminação e circulação de pessoas, além de contar com monitoramento por câmeras. O local, segundo ele, ficava nas proximidades de uma oficina especializada em veículos de luxo.
Outro elemento considerado central pelo autor da ação é uma gravação da viagem. Ricardo afirma que existe um registro de aproximadamente seis minutos e que o material está sob posse da Uber.
Por considerar o conteúdo essencial para esclarecer o que ocorreu, ele solicitou à Justiça uma decisão liminar para que a empresa preserve a gravação e a encaminhe imediatamente ao juízo.
Na ação, Ricardo também argumenta que a exposição ultrapassou os limites de um relato pessoal. Ele afirma que Rachel teria divulgado seu nome e a placa do veículo, além de pedir que a Uber o banisse e orientar os seguidores a evitá-lo.
Para o motorista, a sequência de publicações teria agravado as acusações e construído uma imagem que, segundo sua defesa, não corresponde aos fatos.
Ele sustenta que acabou apresentado ao público como alguém agressivo e perigoso, o que teria atingido diretamente sua honra e reputação profissional.
Além da retirada dos conteúdos, da proibição de novas publicações e da indenização de R$ 60 mil, Ricardo pede que Rachel Sheherazade faça uma retratação pública em suas próprias redes sociais.
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