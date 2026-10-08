Família se posiciona após modelo Dandara Couto ser encontrada; veja

O desaparecimento de Dandara Couto terminou com a modelo de volta para casa. Aos 27 anos, ela havia sido vista pela última vez na segunda-feira (5), em São Paulo, e foi localizada na quarta-feira (7), depois de dois dias sem notícias sobre seu paradeiro. A família confirmou que ela está bem.
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A notícia trouxe alívio para familiares, amigos e pessoas que acompanharam as buscas pelas redes sociais.
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Thiago Miguel, amigo e assessor da modelo, foi responsável por comunicar o reencontro e agradecer a mobilização em torno do caso.
“Ela foi encontrada. Muito obrigado a todos os veículos de imprensa sérios que se mobilizaram, publicaram notas e, de fato, se preocuparam em ajudar”, afirmou.
Dandara havia saído de casa na segunda-feira dizendo que iria trançar o cabelo. No entanto, segundo informações divulgadas durante as buscas, a trancista que faria o procedimento afirmou que a modelo não chegou ao estabelecimento.
O último registro conhecido ocorreu nas proximidades da Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.
Enquanto familiares e amigos tentavam descobrir onde ela estava, o caso provocou uma mobilização nas redes sociais.
Famosos, internautas e pessoas próximas compartilharam informações na tentativa de ajudar a encontrá-la.
A Polícia Civil também investigava o desaparecimento, registrado inicialmente no 14º Distrito Policial, em Pinheiros, e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Após a confirmação do reencontro, Thiago Miguel pediu cuidado com as informações divulgadas sobre a modelo e criticou publicações que, segundo ele, exploraram o episódio de maneira sensacionalista.
“Aos sensacionalistas e fofoqueiros de plantão, fica aqui a minha nota de repúdio. Em um momento como esse, a prioridade deveria ser a vida e a segurança de uma pessoa, e não audiência, especulação ou desinformação”, declarou.
O assessor também destacou o impacto provocado pelos dois dias de incerteza para aqueles que aguardavam notícias de Dandara. “Muito obrigado a toda a sociedade que se mobilizou, compartilhou, procurou e ajudou de alguma forma. Foram dias de muita angústia, mas, felizmente, ela foi encontrada”, disse.
Na sequência, Thiago reforçou que a modelo agora está cercada por pessoas próximas e pediu respeito à privacidade dela e dos familiares neste momento.
“Agora, ela já está com quem precisa estar e pode receber todo o carinho da família e dos amigos. Obrigado a todos que fizeram parte dessa corrente”, completou.
As circunstâncias que envolveram o desaparecimento de Dandara não foram esclarecidas publicamente pelo assessor ou pela família.
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