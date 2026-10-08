Silvia Abravanel se manifesta após ser derrotada nas urnas e cita Silvio Santos - (crédito: Reprodução/Leo Dias)

A derrota de Silvia Abravanel nas eleições de 2026 não impediu que a apresentadora defendesse uma das escolhas mais questionadas de sua campanha: a utilização de imagens de Silvio Santos, seu pai, em materiais eleitorais.

Em entrevista ao programa Jornal dos Famosos, da LeoDiasTV, ela afirmou que não vê problema em ter recorrido à imagem do apresentador.

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Silvia disputou uma vaga de deputada federal por São Paulo pelo PSD, mas terminou a eleição sem conseguir uma cadeira na Câmara. Ao todo, recebeu 22.472 votos.

A campanha tinha como uma de suas principais bandeiras a defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Durante a corrida eleitoral, porém, Silvia passou a ser criticada por aparecer ao lado do pai em peças de divulgação. Diante dos questionamentos, ela explicou que considerava legítimo utilizar a imagem de Silvio.

“Me criticaram muito por usar a imagem do meu pai, só que é o meu pai, não é o pai de ninguém. Eu tinha direito de fazer isso, sabe? Eu tinha o direito de estar me apoiando com ele e, se estivesse aqui, com certeza. Então, nada demais”, afirmou.

A apresentadora também falou sobre o impacto de sua derrota. Segundo Silvia, ela se dedicou intensamente à campanha e ficou surpresa com o resultado obtido nas urnas.

“Me surpreendeu, sabe? Veio o choque, veio a tristeza de eu ter me doado tanto, andado por São Paulo. Realmente me fez bem”, declarou.

Durante a entrevista, Silvia contou que manteve contato direto com eleitores ao percorrer diferentes regiões de São Paulo e acreditava que esse trabalho poderia resultar em uma votação suficiente para garantir a eleição. A frustração veio ao constatar que não havia conquistado a vaga.

“Essas pessoas não acreditarem em mim, não acreditarem no meu propósito, não quererem que eu estivesse lá por elas me chocou, a mim e todas as pessoas ao meu redor”, desabafou.

A médica veterinária também revelou que chegou a ouvir previsões de que poderia alcançar uma votação muito maior, de até 500 mil votos.

O resultado, contudo, ficou bem abaixo dessa expectativa, com os 22.472 votos registrados.

Apesar do revés eleitoral, Silvia afirmou que sua entrada na política estava ligada ao desejo de atuar em uma área com a qual possui relação pessoal.

A filha mais velha dela, Luana, tem galactosemia, uma condição genética rara que impede o organismo de metabolizar lactose e galactose, além de sequelas neurológicas decorrentes de uma intercorrência durante o parto.

Ao falar sobre os próximos passos, Silvia indicou que pretende se afastar temporariamente para refletir sobre o futuro.

Ela não descartou uma eventual volta à televisão, mas afirmou que precisa conversar com a família antes de decidir o caminho que seguirá depois da experiência eleitoral.