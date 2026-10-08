Pedro Scooby se manifesta após virar réu em ação movida por ex-funcionária do pai - (crédito: Reprodução/SBT)

Pedro Scooby descobriu que está envolvido em uma disputa judicial relacionada ao pai, Alexandre Cosme Vianna, morto em abril de 2024.

O surfista aparece como réu ao lado dos três irmãos em uma ação movida por uma ex-funcionária do empresário, que afirma ter sido usada como “laranja” na abertura de empresas. A dívida relacionada aos negócios ultrapassa R$ 1 milhão.

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Surpreso com a existência do processo, Scooby afirmou, em entrevista ao Portal LeoDias, que desconhecia o caso.

Ao tomar conhecimento da situação, ele também falou sobre o relacionamento que mantinha com Alexandre, marcado, segundo seu próprio relato, pelo afastamento desde a adolescência.

“Meu pai me abandonou quando eu tinha 15 anos… Eu, minha mãe e a minha irmã, a gente quase passou fome. Infelizmente… Meu pai fez mal para muita gente nessa vida, mas eu não tinha mais contato com ele, não tinha essa relação de pai e filho”, declarou Scooby.

A ação foi apresentada pela trabalhadora após uma descoberta que ocorreu em meio a problemas financeiros.

Ela conta que permaneceu por aproximadamente sete meses trabalhando em uma fazenda de Alexandre, localizada em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro.

Durante o período em que esteve empregada, a mulher relata ter assinado documentos entregues pelo patrão.

Segundo a versão apresentada no processo, ela acreditava que os papéis estavam relacionados à formalização de seu vínculo de trabalho.

A situação veio à tona depois que a ex-funcionária sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e tentou obter um benefício por incapacidade temporária junto ao INSS.

Ao se deparar com bloqueios judiciais em suas contas bancárias, ela procurou a Defensoria Pública para entender o que havia acontecido.

Foi nesse momento que, conforme os autos, descobriu que seu nome aparecia como proprietária de cinco empresas. Os negócios acumulavam cobranças e execuções que, somadas, ultrapassavam R$ 1 milhão.

Na Justiça, a trabalhadora solicita a anulação dos atos societários relacionados às empresas, com o objetivo de desvincular seu nome dos registros da Receita Federal e de outros órgãos de controle. Ela também pede R$ 10 mil por danos morais.

A inclusão de Pedro Scooby e dos irmãos no processo ocorreu após a morte de Alexandre. Com o falecimento do empresário, o espólio passou a responder pelas obrigações relacionadas ao patrimônio deixado por ele, o que levou os herdeiros a figurarem na ação.

Apesar de aparecerem como réus, Scooby e os irmãos não são acusados de participação nas supostas irregularidades atribuídas ao pai.

Conforme as informações divulgadas sobre o processo, a responsabilidade dos herdeiros está relacionada aos bens deixados por Alexandre.

O caso ainda está em andamento e os documentos referentes às empresas deverão ser analisados pela Justiça. Até o momento, a acusação apresentada pela ex-funcionária permanece sob apreciação judicial.