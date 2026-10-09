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Grávida de 8 meses morre aos 31 anos após visitar marido na cadeia; causa da morte intriga autoridades

Kaini Dantas, de 31 anos, morreu enquanto fazia uma visita ao marido na penitenciária

Grávida de 8 meses morre aos 31 anos após visitar marido na cadeia; causa da morte intriga autoridades - (crédito: Reprodução/Instagram)
Grávida de 8 meses morre aos 31 anos após visitar marido na cadeia; causa da morte intriga autoridades - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma mulher de 31 anos, grávida de oito meses, morreu após passar mal durante uma visita ao marido preso em Osasco, na Grande São Paulo.

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Kaini Dantas de Mesquita Rodrigues faleceu no domingo (4), assim como o bebê que esperava. O caso está sob investigação das autoridades e envolve versões divergentes sobre o atendimento prestado à gestante.

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O episódio aconteceu no Centro de Detenção Provisória (CDP) I de Osasco. Segundo relatos de familiares, Kaini sofreu um mal súbito ao final do período de visitação e caiu sem pulso.

Ela foi levada por outros visitantes a um pronto-socorro no Jardim Record, em Taboão da Serra, onde as mortes foram confirmadas.

A família acusa policiais penais de não terem prestado assistência imediata à mulher. De acordo com o escritório DGQ Advogados, que representa os parentes, testemunhas relataram que os agentes presentes na portaria se recusaram a socorrê-la e trataram a situação com descaso.

Em nota enviada ao UOL, a defesa afirmou que Kaini passou mal na portaria do complexo, ainda dentro da área sob responsabilidade da Polícia Penal. O escritório informou que acompanha as apurações e pretende tomar as medidas cabíveis.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), por outro lado, apresentou uma versão diferente.

Segundo a pasta, a gestante sofreu o mal súbito na área externa do prédio do CDP. A secretaria também declarou que os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assim que perceberam a movimentação, mas Kaini foi levada ao hospital em um veículo particular antes da chegada da ambulância.

A causa da morte ainda não foi esclarecida. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. Foram solicitados exames periciais ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar na investigação.

Kaini e o bebê foram sepultados na terça-feira (6), no Cemitério Memorial Vertical, em Guarulhos, também na Grande São Paulo. A mulher deixa uma filha de 1 ano.

As circunstâncias do ocorrido continuam sendo apuradas, incluindo as divergências sobre o local em que a gestante passou mal e a assistência oferecida pelos agentes penitenciários.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

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Por Mariana Morais
postado em 09/10/2026 11:24
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