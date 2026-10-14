Scheila Carvalho dança até o chão em consultório e deixa médico incrédulo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Aos 53 anos, Scheila Carvalho mostrou que continua com o gingado que marcou sua trajetória na dança.

A ex-integrante do "É o Tchan" chamou a atenção dos seguidores ao publicar, nesta terça-feira (13), um vídeo em que aparece fazendo movimentos de dança dentro do consultório de seu ortopedista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A gravação foi compartilhada no Instagram e teve como objetivo mostrar ao profissional como estão seus joelhos.

Em vez de apenas relatar sua condição física, a artista resolveu demonstrar a própria disposição com uma sequência de movimentos, chegando a descer até o chão.

A brincadeira ganhou destaque na legenda escolhida pela dançarina. "Mostrando para o meu ortopedista como está o meu joelho aos 53 anos", escreveu Scheila na publicação.

Em outro trecho, ela resumiu a situação com bom humor: "Eu testo os limites do meu joelho e a competência do meu ortopedista".