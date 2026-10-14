Ex-Big Brother morre aos 46 anos e causa da morte intriga público - (crédito: Reprodução/Divulgação)

A morte de Amber Siyavus, conhecida por sua participação na oitava edição do "Big Brother" dos Estados Unidos, repercutiu nas redes sociais.

A ex-integrante do reality morreu na última sexta-feira (9), aos 46 anos. Nesta segunda-feira (12), Julie Chen Moonves, apresentadora do programa, publicou uma homenagem à participante.

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Em sua mensagem, Julie expressou tristeza pela perda e destacou a sinceridade e o coração de Amber.

A publicação também trouxe uma referência à fé religiosa da apresentadora, que se despediu da ex-participante com palavras de carinho.

"Descanse em paz, Amber. É difícil de acreditar, mas sei que você está de volta ao nosso lar eterno com o nosso Criador. Obrigada por seu coração e por sua honestidade. Vamos nos lembrar de você com muito amor", escreveu.

A causa da morte de Amber não foi divulgada oficialmente, o que intrigou e gerou especulações entre o público. Segundo a fonte, essa não é a primeira tragédia na família da influenciadora.