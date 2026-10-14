Afastada da TV, ex-atriz da Globo justifica sumiço após concluir faculdade aos 51 anos - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Longe das novelas desde 2020, Carolina Kasting prepara uma nova etapa na carreira e confirmou que voltará a trabalhar no audiovisual e no teatro ainda em 2026.

Aos 51 anos, a atriz, conhecida por personagens marcantes na televisão brasileira, também investiu em outras formas de expressão artística durante o período em que esteve distante das produções televisivas.

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Seu último trabalho em novelas foi em "Salve-se Quem Puder", exibida pela Globo. Desde então, Carolina ampliou sua atuação para além dos estúdios, explorando áreas como artes plásticas, performance e poesia.

A mudança de trajetória também foi acompanhada por novos investimentos na formação acadêmica.

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a artista contou que concluiu o bacharelado em Teatro na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro.

Antes disso, sua formação na área era um curso técnico realizado cerca de três décadas atrás. Agora, ela pretende dar continuidade aos estudos por meio de um mestrado.



Apesar do período sem aparecer em novelas, Carolina deixou claro que não abandonou a profissão. A artista afirmou que continuou envolvida com projetos e agora se prepara para retomar atividades diante das câmeras e nos palcos.

"Estou feliz com a retomada, que vai ser prazerosa. Eu retorno este ano ao audiovisual e ao teatro. Eu nunca deixei nem vou deixar de ser atriz. Tem sempre projetos acontecendo. É o momento em que eu me sinto mais bonita, mais capaz, mais potente, mais sensual e com mais força de vida", declarou.