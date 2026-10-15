Neném, dupla de Pepê, é flagrada dirigindo carro furtado e vai parar na delegacia

Neném, dupla de Pepê, é detida pela polícia ao ser flagrada dirigindo carro furtado com placa clonada - (crédito: Reprodução/SBT)

A cantora Neném, que forma dupla com a irmã Pepê, passou por uma situação inesperada em Sorocaba, no interior de São Paulo, na manhã de quarta-feira (14).

Durante uma abordagem policial, a artista foi encontrada dirigindo um automóvel com registro de furto e sinais de clonagem. Ela foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos, mas não chegou a ser presa.

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O episódio aconteceu quando Neném levava a filha para uma sessão de terapia. Ao verificar os dados do veículo, os policiais identificaram que o automóvel havia sido furtado em agosto de 2026, na capital paulista, e circulava com uma placa clonada.

Cantora afirma que foi enganada em negociação pela internet

Em entrevista ao g1, Neném explicou que estava com o carro havia aproximadamente um mês. A aquisição ocorreu por meio de uma troca negociada com um desconhecido, sem que houvesse pagamento de uma quantia adicional por parte da cantora.

O contato começou pelo Marketplace do Facebook, plataforma na qual ela havia anunciado o próprio automóvel.

Segundo a artista, antes de concluir o acordo, ela consultou um despachante de confiança para verificar a situação documental do veículo e recebeu a informação de que não existiam impedimentos.

A irregularidade só veio à tona durante a fiscalização policial. Apesar de a placa não apresentar sinais aparentes de adulteração, a consulta dos identificadores do automóvel revelou a ligação com um veículo furtado.

Carro é apreendido, e caso passa a ser investigado

Após a abordagem, Neném foi conduzida ao Plantão Policial de Sorocaba para apresentar sua versão dos fatos. A ocorrência foi registrada como estelionato, crime previsto no artigo 171 do Código Penal.

O automóvel que estava com a cantora foi apreendido pelas autoridades. Além disso, a polícia incluiu os dados do veículo que ela entregou na negociação em um sistema de alerta, na tentativa de localizá-lo e devolvê-lo à artista. O carro anterior ainda permanecia registrado em nome dela.

Neném sustenta que desconhecia a origem irregular do automóvel e acredita ter sido vítima de um golpe. Até a divulgação das informações, não havia registro de prisão relacionada ao caso.