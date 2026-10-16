Claudia Raia revela prisão aos 15 anos na Argentina e conta como foi resgatada - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma viagem profissional à Argentina acabou se transformando em uma experiência traumática para Claudia Raia.

Aos 15 anos, a atriz foi conduzida a uma delegacia junto de 19 amigos gays durante a Guerra das Malvinas, em 1982.

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Décadas depois, ela contou que o episódio deixou um registro policial que ainda aparece quando entra no país.

A história foi compartilhada durante uma entrevista ao canal Ambulatório da M.O.D.A., no YouTube.

Na época, Claudia estava na Argentina para participar do espetáculo de teatro de revista “Sexcitante”, ao lado da apresentadora argentina Susana Giménez.

O período era marcado pela repressão contra homens gays, segundo o relato da artista. Uma patrulha conhecida como “Averiguação de Antecedentes” abordava pessoas suspeitas de serem homossexuais, que podiam ser levadas à força e agredidas.

“Teve um momento, na Guerra das Malvinas, que os gays eram proibidos de existir”, afirmou Claudia. Ao recordar a atuação dos agentes, ela também lamentou a violência sofrida pela comunidade LGBTQIA+ naquele contexto.

Claudia relatou que estava em um restaurante na companhia de 19 amigos gays quando os policiais chegaram ao estabelecimento. A atriz era a única mulher do grupo e chamou atenção por estar maquiada para suas apresentações artísticas.

Um dos amigos tentou evitar que ela fosse identificada pelos agentes e aconselhou a jovem a fingir que não falava espanhol. A estratégia, porém, não impediu que ela fosse levada à delegacia junto dos demais.

“Me levaram e foi uma loucura. Eu e 19 gays. Estava preocupadíssima com meus amiguinhos gays”, relembrou a atriz.

Apesar da apreensão, Claudia conseguiu deixar o local no mesmo dia. Os amigos, entretanto, permaneceram detidos, situação que aumentou a preocupação da artista durante o episódio.

Por ser menor de idade, a atriz contou com a ajuda da mãe, Odette Motta Raia, para sair da delegacia. Ela estava hospedada em um apartamento na ocasião e precisou ser chamada para buscar a filha.

“Eles não podiam ter me prendido, porque eu era menor de idade, tinha 15 anos. Graças a Deus que minha mãe estava no apartamento e eu consegui fazer ela sair de lá e me pegar na delegacia”, declarou.

Mesmo após ser liberada, Claudia afirma que a ocorrência continua registrada pelas autoridades argentinas. Segundo ela, o histórico aparece durante a conferência de seus documentos em viagens ao país.

“Quando chegou na Argentina, eles olham [meus documentos]. Eu sou fichadíssima”, comentou.