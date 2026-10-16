Motorista de ambulância morre após colidir com uma carreta em rodovia

Um acidente fatal registrado na noite de terça-feira (13) terminou com a morte de um motorista de ambulância na BR-354, em Arcos, no Centro-Oeste de Minas Gerais.
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O veículo de saúde e uma carreta bitrem se chocaram na altura do quilômetro 480, na zona rural do município.
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A ambulância pertencia à Prefeitura de Lagoa da Prata e estava em deslocamento com uma paciente quando ocorreu a batida.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o impacto foi frontal.
O óbito do condutor foi confirmado por uma equipe médica da concessionária responsável pela rodovia. O motorista da carreta não precisou de atendimento pré-hospitalar, conforme os bombeiros.
Após o acidente, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para realizar a perícia no trecho. Os procedimentos técnicos devem contribuir para esclarecer o que provocou a colisão.
Concluídos os trabalhos no local, o corpo da vítima foi retirado e encaminhado a uma funerária. Até a divulgação das primeiras informações sobre a ocorrência, as circunstâncias do acidente ainda seriam investigadas pelas autoridades.
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