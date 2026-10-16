Jottapê desiste de 'A Fazenda18' e mãe de Lexa é atacada por rivais: 'Satânica' - (crédito: Reprodução/Record)

A desistência de Jottapê de “A Fazenda 18” provocou novas tensões entre os participantes do reality show da Record.

Após o artista decidir deixar a competição nesta sexta-feira (16), Giovanna Gold e Mônica Fonseca se envolveram em um novo embate com Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa.

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O clima na sede já estava estremecido desde a eliminação de Igor Monteiro, anunciada na noite de quinta-feira (15).

Abalado com a saída do colega, Jottapê passou a cogitar abandonar o programa e conversou com os aliados sobre uma promessa pessoal que, segundo ele, precisava cumprir.

A decisão do artista acabou movimentando os confinados e ampliando os conflitos que já vinham se acumulando ao longo da temporada. Darlin, que protagonizou discussões anteriores com Giovanna, voltou a ficar no centro das tensões.

Luto de Darlin também virou assunto no confinamento

Antes de deixar o reality, Jottapê conversou com Darlin e mencionou Sofia, neta da empresária, que morreu em 2025. A criança faleceu três dias após um parto prematuro provocado por complicações de pré-eclâmpsia e síndrome de HELLP.

O comentário emocionou a mãe de Lexa, que demonstrou dificuldade para lidar com a lembrança da perda. O episódio também repercutiu fora do programa, com manifestações de familiares sobre a delicadeza do assunto.

A saída do cantor acontece em meio a uma sequência de desentendimentos que vem marcando o confinamento. Desde o início da temporada, Darlin e Giovanna acumulam atritos, com trocas de acusações e provocações que já levaram a empresária a cogitar desistir da disputa.

Ariela entra na defesa de Darlin Acesse RecordPlus para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com sete sinais exclusivos ???? https://t.co/GScULX8g7U — A Fazenda (@afazendarecord) October 16, 2026

Giovanna segue brigando com Darlin Acesse RecordPlus para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com sete sinais exclusivos ???? https://t.co/9A7VkupyDB — A Fazenda (@afazendarecord) October 16, 2026