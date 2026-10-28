Demi Lovato é hospitalizada após possível reação alérgica a comida 'queridinha' dos brasileiros

Demi Lovato, de 34 anos, surpreendeu os fãs ao revelar que precisou de atendimento hospitalar após uma possível reação alérgica.
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A cantora compartilhou uma imagem em que aparece com um acesso intravenoso no braço e levantou a hipótese de que o problema tenha sido provocado por dois tipos de alimentos, que inclusive, são bem populares no Brasil.
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A artista usou os stories do Instagram para comentar o episódio com bom humor. “Entãooooo, agora sou alérgica a maracujá ou sushi!”, escreveu ela ao publicar o registro da unidade de saúde.
A suspeita, no entanto, ainda não foi confirmada. Demi não revelou quais sintomas apresentou nem informou se os médicos conseguiram identificar o que provocou a reação.
Cantora recebe alta após avaliação médica
A passagem pelo hospital foi breve, segundo informações divulgadas pelo site TMZ. Fontes ouvidas pelo veículo afirmaram que a cantora foi examinada por profissionais de saúde e liberada pouco tempo depois, sem precisar passar a noite internada.
Ainda de acordo com o relato, os sintomas diminuíram rapidamente após o atendimento médico.
Depois de preocupar os admiradores, Demi voltou às redes sociais para atualizar seu estado de saúde. Em uma nova publicação, a artista tranquilizou os seguidores com uma mensagem direta: “Estou bem”.
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