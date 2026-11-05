Allan Souza Lima e Duda Beat publicam vídeo íntimo e coincidência da infância vem à tona

Um encontro que parecia escrito pelo destino ganhou novos detalhes na história de amor entre Allan Souza Lima e Duda Beat.
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Os artistas, ambos naturais de Recife, em Pernambuco, descobriram que nasceram na mesma maternidade e ainda compartilham outras conexões inesperadas que antecederam o relacionamento.
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A intimidade do casal também ficou evidente nas redes sociais. Na noite da última quarta-feira (4), o ator publicou um registro em que aparece trocando beijos e carinhos com a cantora durante um jantar.
Na gravação, feita em um restaurante com mesas na área externa, os dois aparecem próximos, enquanto Allan demonstra carinho pela namorada. A publicação foi acompanhada de um emoji de coração vermelho.
Conhecido atualmente por interpretar Tom em "Quem Ama Cuida", novela da Globo, o ator mantém uma relação com Duda desde o início de 2026.
O romance começou pouco depois do fim do casamento da cantora com o produtor musical Tomás Troia, anunciado em janeiro, após nove anos juntos.
A confirmação pública do relacionamento aconteceu em março, durante uma entrevista ao gshow. Na ocasião, os dois demonstraram tranquilidade em relação aos rótulos da relação e optaram por preservar a intimidade.
Apesar da discrição, já marcaram presença juntos em compromissos públicos, incluindo o lançamento da novela das nove.
Romance tem coincidências desde o nascimento
Entre as curiosidades que aproximam os artistas está o fato de ambos terem nascido no Hospital Santa Joana, na capital pernambucana.
Allan veio ao mundo em 18 de novembro de 1985, enquanto Duda Beat nasceu em 8 de outubro de 1987.
A ligação entre os dois também passa pela época de escola. Um primo do ator estudou com a cantora em Recife, período em que ambos ainda não imaginavam que poderiam desenvolver um relacionamento no futuro. Além disso, os artistas tiveram Renato Góes como colega.
A história amorosa, entretanto, não começou imediatamente. Allan contou que já conhecia Duda havia mais de quatro anos e que os dois construíram primeiro uma amizade.
A mudança aconteceu de maneira inesperada, quando ele estava em João Pessoa e a cantora cumpria compromissos profissionais em Recife. Foi nesse período que as conversas entre eles ganharam um tom mais íntimo.
chocado que a Duda Beat se separou do marido, tá namorando com o Allan Souza Lima e eu só tô sabendo disso agora https://t.co/tAL547b9Fe— Matheus (@matheuscaseca) April 26, 2026
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