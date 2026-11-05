Juliette se casa com separação total de bens e revela real motivo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Recém-casada com Kaique Cerveny, Juliette Freire revelou que tomou uma decisão importante antes de oficializar a união: manter os patrimônios dos dois completamente independentes.

A campeã do "BBB 21" explicou que escolheu o regime de separação total de bens por considerar a medida uma forma de proteger as conquistas individuais, sem comprometer os planos construídos em conjunto.

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O assunto veio à tona durante o programa "Saia Justa", do GNT, exibido na última quarta-feira (4). Ao conversar sobre dinheiro e relacionamentos, a cantora afirmou que nunca teve dificuldade para abordar questões financeiras e defendeu a importância de estabelecer acordos claros entre o casal.

"Tenho tranquilidade e gosto de falar sobre dinheiro e finanças. E, nessa nova fase, temos que tratar o casamento não só como uma relação amorosa, que é muito importante e é a base de tudo, mas também como um contrato", começou.

Na avaliação da artista, dividir a vida com alguém também exige organização e responsabilidade sobre os compromissos assumidos.

Ela comparou a dinâmica financeira de um casamento à administração de uma empresa, na qual existem obrigações compartilhadas e outras que permanecem sob responsabilidade individual.

"Afinal, você abre uma empresa com essa pessoa: tem obrigações que são conjuntas e outras individuais, e isso mantém. O que a gente vai partilhar na vida como casal, a gente soma", acrescentou.

Juliette explica como dividiu os custos do casamento

Apesar de manterem os bens separados, Juliette e Kaique encontraram uma maneira de financiar juntos as celebrações matrimoniais.

A cantora contou que os dois organizaram uma reserva financeira antes das cerimônias e estabeleceram uma conta conjunta destinada exclusivamente aos gastos do casamento.

O planejamento também envolveu os trabalhos publicitários realizados individualmente ou em parceria.

Uma porcentagem dos contratos particulares era direcionada para a reserva, enquanto os valores de campanhas feitas pelos dois eram integralmente destinados ao objetivo.

"Para o casamento, ele fez questão de que a gente dividisse tudo. Fizemos um cofrinho antes. Toda vez que a gente dizer uma publicidade, colocamos x por cento neste cofrinho e, se a publicidade for conjunta, a gente coloca 100%. Nós temos uma conta conjunta para essa despesa, de resto, é separação total de bens", explicou.

A influenciadora ressaltou que a escolha também está relacionada à proteção das empresas e dos investimentos construídos por cada um ao longo da vida.

"Ele tem as empresas dele, eu tenho as minhas, e isso é muito importante, até para a proteção do patrimônio. Isso não tem nada a ver com sentimento, mas com racionalidade", esclareceu na sequência.

Cantora rebate especulações sobre patrimônio do marido

Durante a conversa, Juliette também abordou os comentários envolvendo a situação financeira de Kaique Cerveny.

Segundo ela, a exposição pública de seus ganhos acaba alimentando julgamentos sobre as condições econômicas do companheiro e até especulações sobre os motivos pelos quais ele iniciou um relacionamento com ela.

A artista afirmou que os dois compartilham uma visão semelhante sobre dinheiro e destacou que o marido também possui independência financeira, embora mantenha sua vida econômica mais reservada.

"Sempre fui uma pessoa muito equilibrada financeiramente, sei o que é não ter nada, o que é ter pouco, o que é ter suficiente, e o Kaique também, isso gera muita polêmica", confessou.

Na sequência, a cantora comentou a existência de preconceitos relacionados à diferença de visibilidade financeira entre os dois.

Kaique é atleta, realiza trabalhos publicitários e pertence a uma família ligada à medicina, que possui um hospital.

"Ele não tem as contas públicas, mas é uma pessoa superequilibrada, é atleta, faz publicidade, a família é médica e tem hospital, mas tem sempre aquele preconceito, aquele intenção de sugerir que o cara está com a mulher por interesse, porque minhas finanças são públicas", garantiu.

Juliette já tinha contrato antes do casamento

Formada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Juliette também revelou que os cuidados com questões jurídicas começaram antes mesmo do casamento.

A artista contou que chegou a estabelecer um contrato de namoro com Kaique, demonstrando que a preocupação com a organização patrimonial já fazia parte da relação.

Ao comentar o assunto, ela resumiu sua postura com uma declaração bem-humorada:

"Fiz um contrato de namoro também, sou precavida com tudo", brincou por fim.

Juliette e Kaique oficializaram a união em uma cerimônia realizada em 29 de outubro, no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, Pernambuco.

A celebração reuniu familiares, amigos e diversas personalidades conhecidas, marcando uma nova etapa na história do casal.