Atriz Denise Dias detalha breve affair com Hulk: 'Foi quando ele apareceu com a atual dele'

A atriz Denise Dias surpreendeu ao revelar que já viveu uma aproximação amorosa com o jogador Hulk, do Atlético-MG.
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Durante participação no programa “Sem Cerimônia”, nesta quarta-feira (04), ela contou que chegou a viajar para a China para encontrar o atleta e teve contato com familiares dele, incluindo o pai.
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Segundo Denise, os dois começaram a se relacionar em uma fase de transição na vida sentimental do jogador, que estava encerrando um relacionamento.
Apesar da proximidade e da viagem internacional, a atriz percebeu, após retornar ao Brasil, que não pretendia levar aquela relação adiante.
"Eu vou ser sincera: nós nos conhecemos num período que ele estava terminando um relacionamento. Nós nos encontramos, eu cheguei a ir para China, conheci pai, família, tudo", iniciou ela.
"Criamos uma amizade, mas quando voltei para o Brasil, não era muito o meu estilo de relacionamento", continuou.
Segundo Denise, o afastamento ocorreu no mesmo período que Hulk assumiu publicamente o romance com sua atual esposa, Camila Ângelo.
"Aí a gente parou de se falar, foi quando ele apareceu com a atual dele. Não tenho mágoa, a gente simplesmente se afastou”, relatou.
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