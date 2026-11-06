Casamento de Alberto Cowboy chega ao fim e possível motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

A participação de Alberto Cowboy no "BBB 26" teria provocado mudanças na vida pessoal do empresário e contribuído para o rompimento de seu casamento com Priscilla Monroy.

Após pouco mais de quatro anos juntos, os dois decidiram colocar um ponto final na relação, segundo informações divulgadas pelo colunista Gabriel Perline nesta quinta-feira (5).

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Os conflitos teriam ganhado força com a repercussão da passagem de Alberto pelo reality show da TV Globo.

Antes de voltar ao programa como veterano, o ex-BBB vivia com Priscilla nos Estados Unidos, onde o casal mantinha uma rotina mais discreta e distante da exposição pública.

Com a saída do confinamento, entretanto, a visibilidade conquistada pelo empresário teria provocado inseguranças na companheira.

Conforme informações da coluna de Fábia Oliveira, Priscilla enfrentava dificuldades para lidar com a atenção que Alberto passou a receber de outras mulheres.

A situação teria desencadeado episódios recorrentes de ciúmes e desentendimentos. Mesmo com os dois ainda mantendo uma convivência próxima, as tensões passaram a fazer parte do cotidiano, provocando discussões cada vez mais frequentes.

O desgaste acumulado ao longo dos últimos meses teria enfraquecido a relação. As divergências, somadas à insegurança e às dificuldades de adaptação à nova realidade do empresário após o "BBB 26", acabaram contribuindo para o encerramento do casamento.