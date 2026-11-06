Lula revela do que sente falta após se tornar presidente: 'Ninguém mandou eu vir pra cá' - (crédito: Reprodução/Youtube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou que a rotina no comando do país o afastou de hábitos simples que costumava apreciar.

Durante uma transmissão ao vivo realizada na quinta-feira (5), ao lado do deputado André Janones (Rede-MG), o petista contou que sente falta de frequentar estabelecimentos públicos acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva.

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Entre as atividades que gostaria de retomar está a possibilidade de sair sem compromissos oficiais, escolher uma mesa em um estabelecimento pequeno e aproveitar a companhia da mulher.

Ao responder a perguntas enviadas pelos espectadores da live, Lula declarou: "Sabe o que que eu tenho saudade? Eu tenho vontade de chegar, eu e a Janja sozinhos, num barzinho pequeno, sentar numa mesa e pedir uma cerveja gelada".

Questionado por Janones sobre seus hábitos fora do Palácio do Planalto, ele afirmou que não costuma frequentar restaurantes ou shoppings desde que assumiu a Presidência da República.

As limitações, segundo Lula, fazem parte das responsabilidades que decidiu assumir. Ao justificar a situação, ele afirmou: "Ninguém mandou eu vir para cá. Eu escolhi".

A descrição da rotina presidencial também chamou atenção. Lula contou que seus dias são marcados pelo deslocamento entre casa e trabalho, geralmente pela manhã e no período noturno.

Nos fins de semana, ocasionalmente, permanece apenas com Janja, sem a presença de outras pessoas.