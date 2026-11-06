Lula revela do que sente falta após se tornar presidente: 'Ninguém mandou eu vir pra cá'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou que a rotina no comando do país o afastou de hábitos simples que costumava apreciar.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Durante uma transmissão ao vivo realizada na quinta-feira (5), ao lado do deputado André Janones (Rede-MG), o petista contou que sente falta de frequentar estabelecimentos públicos acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Entre as atividades que gostaria de retomar está a possibilidade de sair sem compromissos oficiais, escolher uma mesa em um estabelecimento pequeno e aproveitar a companhia da mulher.
Ao responder a perguntas enviadas pelos espectadores da live, Lula declarou: "Sabe o que que eu tenho saudade? Eu tenho vontade de chegar, eu e a Janja sozinhos, num barzinho pequeno, sentar numa mesa e pedir uma cerveja gelada".
Questionado por Janones sobre seus hábitos fora do Palácio do Planalto, ele afirmou que não costuma frequentar restaurantes ou shoppings desde que assumiu a Presidência da República.
As limitações, segundo Lula, fazem parte das responsabilidades que decidiu assumir. Ao justificar a situação, ele afirmou: "Ninguém mandou eu vir para cá. Eu escolhi".
A descrição da rotina presidencial também chamou atenção. Lula contou que seus dias são marcados pelo deslocamento entre casa e trabalho, geralmente pela manhã e no período noturno.
Nos fins de semana, ocasionalmente, permanece apenas com Janja, sem a presença de outras pessoas.
Saiba Mais
- Mariana Morais Casamento de Alberto Cowboy chega ao fim e possível motivo vem à tona
- Mariana Morais Primo de Abdul Fares chama Marina Ruy Barbosa de bandida e pede prisão da atriz: 'Roubo de joias da minha família'
- Mariana Morais Atriz Denise Dias detalha breve affair com Hulk: 'Foi quando ele apareceu com a atual dele'
- Mariana Morais Juliette se casa com separação total de bens e revela real motivo
- Mariana Morais Allan Souza Lima e Duda Beat publicam vídeo íntimo e coincidência da infância vem à tona
- Mariana Morais Repórter surpreende Ana Hickmann com pergunta inesperada sobre Virginia