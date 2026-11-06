Scheila Carvalho aparece com rosto 'machucado' e expõe motivo por trás dos curativos

Scheila Carvalho voltou a aparecer nas redes sociais para dividir com os fãs detalhes de sua recuperação após uma intervenção estética no rosto.
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Aos 52 anos, a dançarina publicou vídeos e imagens que mostram as marcas deixadas pela cirurgia, além de comentar como tem enfrentado os primeiros dias do pós-operatório.
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O procedimento realizado pela ex-integrante do "É o Tchan" foi um lifting facial, feito em 20 de outubro.
A técnica busca reduzir sinais de envelhecimento, como rugas e flacidez, mas exige um período de recuperação durante o qual podem surgir inchaço e outras alterações temporárias na aparência.
Em uma das publicações, Scheila apareceu com uma máscara de gelo sobre o rosto. Ao explicar o motivo de estar utilizando o acessório, ela fez questão de esclarecer que o aspecto atual da região operada não representa o resultado definitivo da cirurgia.
“Estou com essa máscara de gelo para desinchar. Minha boca está inchada, viu, gente? Não é assim que eu vou ficar não. Tenham paciência”, esclareceu a dançarina entre risos.
Evolução após a cirurgia
Os registros compartilhados pela artista também permitiram acompanhar etapas anteriores da recuperação.
Entre as imagens divulgadas, estão momentos dos primeiros dias depois da intervenção, incluindo a retirada das redes de sustentação utilizadas durante o procedimento.
Ao falar sobre o segundo dia do pós-operatório, Scheila contou que já apresentava avanços na alimentação, apesar de ainda lidar com os efeitos da cirurgia. O inchaço também permanecia visível, principalmente na região dos olhos.
“Consegui comer melhor, estou com o olho um pouco inchado ainda, mas estou conseguindo assistir, e tudo correndo bem. Vou até mandar um beijo [risos]”, ainda detalhou sobre o segundo dia de recuperação.
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