Menina de 5 anos morre após mãe usar inseticida para combater piolhos

Uma menina de 5 anos morreu após sofrer uma intoxicação provocada por um produto químico utilizado pela própria mãe para combater piolhos.
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O irmão dela, de apenas 2 anos, também foi intoxicado e precisou ser hospitalizado. O episódio aconteceu no domingo (8), em Matutina, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.
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Identificada como Ashley Sofia dos Reis Sousa, a criança chegou a receber atendimento no Hospital Municipal de Matutina, mas não sobreviveu.
O menino foi estabilizado pela equipe médica e transferido para uma unidade hospitalar em Patos de Minas, onde permaneceu internado para receber cuidados especializados.
A substância envolvida no caso é o Diazinon, um inseticida de uso agrícola e veterinário com alto potencial tóxico.
Segundo informações repassadas à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mãe, de 30 anos, utilizou o produto diretamente no couro cabeludo dos dois filhos na tentativa de eliminar os parasitas.
Em seu relato aos policiais, a mulher afirmou que já havia recorrido ao mesmo método anteriormente e que não tinha conhecimento dos riscos que a aplicação poderia representar para as crianças.
Ela também informou que adquiriu o inseticida em um estabelecimento comercial especializado em produtos para horta, situado na região central de São Gotardo.
Os primeiros sinais de intoxicação apareceram pouco tempo depois do contato com a substância. Na ocasião, os irmãos estavam na área externa da residência.
Ao perceber que os filhos apresentavam problemas de saúde, a mãe os colocou nos braços e saiu à procura de atendimento médico. Durante o percurso, pessoas que passavam pelo local ajudaram no socorro.
A Polícia Militar tomou conhecimento da ocorrência depois de ser acionada por funcionários do Hospital Municipal, que receberam as crianças em estado grave. A avaliação médica apontou um quadro compatível com intoxicação exógena por agente químico.
Para auxiliar no esclarecimento das circunstâncias, os policiais recolheram a embalagem do inseticida, que ainda continha parte do produto. O material foi encaminhado para análise pericial. O corpo de Ashley, por sua vez, foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Patos de Minas.
A mãe foi encaminhada à delegacia, onde prestou esclarecimentos. Posteriormente, acabou liberada mediante pagamento de fiança. A Polícia Civil de Minas Gerais conduz a investigação para apurar o caso.
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