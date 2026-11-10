Padre Marcelo Rossi exibe antes e depois de doença grave e faz alerta

Uma foto publicada por Padre Marcelo Rossi nas redes sociais chamou a atenção dos seguidores nesta segunda-feira (9).
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Aos 59 anos, o religioso resgatou um registro de 2016, período em que enfrentava um quadro de depressão e apresentava uma aparência bastante diferente da atual.
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Na imagem antiga, o sacerdote aparece extremamente magro. O contraste com sua condição física atual motivou uma reflexão sobre saúde mental e a importância de não minimizar a doença.
Ao compartilhar o registro, ele aproveitou para incentivar o público a buscar equilíbrio e atenção aos cuidados pessoais.
"Amados, para quem não acredita: depressão não é frescura, mas tem cura. A importância do equilíbrio!!! A importância do diálogo entre médicos (mente e almas) e o cuidado do corpo, mente e espírito! Postei para reflexão. Vocês estão se cuidando?", escreveu na publicação.
Essa não foi a primeira vez que Marcelo falou abertamente sobre os problemas emocionais que enfrentou. Em entrevistas anteriores, o religioso contou que precisou rever a maneira como enxergava a depressão, especialmente depois de experimentar a doença pessoalmente.
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