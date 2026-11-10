Ator da Globo troca cidade grande por fazenda e se destaca na produção de queijos e chocolates - (crédito: TV Globo)

Conhecido por sua trajetória na televisão brasileira, Marcos Palmeira construiu uma carreira de destaque em novelas da TV Globo, com trabalhos marcantes em produções como "Pantanal", "Renascer", "O Rei do Gado", "Celebridade" e "Três Graças".

Fora dos estúdios, o ator também mantém um empreendimento rural voltado à agricultura orgânica e às práticas sustentáveis.

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Há quase três décadas, ele administra a Fazenda Vale das Palmeiras, adquirida em 1997 e situada em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Com aproximadamente 200 hectares, o espaço se tornou referência na produção de alimentos naturais.

O catálogo da propriedade inclui diferentes produtos, entre eles queijos artesanais, leite, iogurtes, café, mel, hortaliças e chocolate.

A qualidade da produção também já recebeu reconhecimento: um dos queijos fabricados na fazenda foi premiado com medalha de ouro no Guia do Queijo, em 2022.

O projeto ainda contempla iniciativas de conservação ambiental e atividades de turismo rural.

A fazenda recebe visitantes interessados em conhecer as etapas de cultivo e fabricação dos alimentos, além de experimentar os produtos desenvolvidos na própria propriedade.