Tiroteio durante show de Natanzinho Lima deixa um morto e cinco feridos

Tiroteio em show de Natanzinho Lima termina com um morto e cinco feridos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma investigação da Polícia Civil busca esclarecer as circunstâncias de um tiroteio que interrompeu uma apresentação de Natanzinho Lima em Buriticupu, no interior do Maranhão.

O episódio aconteceu na madrugada desta terça-feira (10), durante as comemorações pelos 32 anos de emancipação do município, e terminou com uma pessoa morta e outras cinco baleadas.

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A vítima fatal foi identificada como Atonillo de Souza Silva. Ele morreu ainda na Praça Mansueto, no Centro da cidade, onde acontecia o evento. Os disparos foram registrados por volta das 3h, quando o cantor se apresentava para o público.

As primeiras informações levantadas pela Polícia Militar do Maranhão apontam que o tumulto começou após uma pessoa arremessar bebida para o alto.

O gesto provocou um desentendimento entre participantes da festa, que rapidamente se transformou em uma briga generalizada. Em meio à confusão, um homem sacou uma arma de fogo e realizou diversos disparos contra as pessoas que estavam no local.

Um dos pontos que passaram a integrar a investigação envolve uma fotografia compartilhada nas redes sociais pouco antes do crime. Na imagem, Atonillo aparece ao lado do homem apontado como suspeito de efetuar os tiros.

A polícia procura esclarecer se os dois mantinham algum tipo de amizade e se o ataque aconteceu em consequência da discussão durante o evento ou se havia uma intenção prévia de matar a vítima.

Além do homem que morreu, outras cinco pessoas foram atingidas pelos disparos. Equipes do 30º Batalhão da Polícia Militar foram mobilizadas, realizaram o isolamento da área e iniciaram buscas para encontrar o responsável pelo ataque. O público também precisou deixar o local por questões de segurança.

A ocorrência provocou o encerramento antecipado da apresentação de Natanzinho Lima, que tinha previsão de término por volta das 4h. Até a última atualização das informações, o suspeito ainda não havia sido localizado.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia Regional de Buriticupu. Em nota, a Polícia Civil do Maranhão informou que equipes realizam diligências para reconstruir a dinâmica do tiroteio, identificar a origem dos disparos e encontrar os envolvidos.