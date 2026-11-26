Vidente afirma que Michael Jackson está vivo e prevê aparição pública surpreendente do cantor - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma declaração envolvendo um dos maiores nomes da história da música voltou a despertar a curiosidade dos fãs de Michael Jackson.

Durante participação no programa Chupim, Lene Sensitiva afirmou que o cantor, oficialmente morto em 2009, estaria vivo e vivendo escondido, longe da exposição pública que marcou sua carreira.

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A vidente também fez uma previsão sobre um possível reaparecimento do artista. Segundo ela, o retorno do chamado Rei do Pop teria repercussão mundial. “A volta do Michael vai parar o planeta. Vivo, 100% vivo”, declarou durante a entrevista.

Ao explicar sua teoria, Lene apontou o rancho Neverland, antiga propriedade do músico, como o suposto local onde ele estaria vivendo.

De acordo com a sensitiva, o cantor permaneceria em uma área subterrânea da propriedade e recorreria a disfarces para circular sem despertar suspeitas ou ser reconhecido.

As afirmações não são acompanhadas de provas ou registros que indiquem que Michael Jackson tenha sobrevivido.

Pelo contrário, a morte do artista foi oficialmente confirmada em 25 de junho de 2009, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele tinha 50 anos.

A investigação sobre o caso identificou uma intoxicação aguda por propofol, anestésico utilizado em procedimentos hospitalares, em combinação com outros medicamentos sedativos.

O episódio levou a um processo judicial contra Conrad Murray, médico particular do cantor, que acabou condenado por homicídio involuntário.