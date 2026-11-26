Uma declaração envolvendo um dos maiores nomes da história da música voltou a despertar a curiosidade dos fãs de Michael Jackson.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Durante participação no programa Chupim, Lene Sensitiva afirmou que o cantor, oficialmente morto em 2009, estaria vivo e vivendo escondido, longe da exposição pública que marcou sua carreira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A vidente também fez uma previsão sobre um possível reaparecimento do artista. Segundo ela, o retorno do chamado Rei do Pop teria repercussão mundial. “A volta do Michael vai parar o planeta. Vivo, 100% vivo”, declarou durante a entrevista.
Ao explicar sua teoria, Lene apontou o rancho Neverland, antiga propriedade do músico, como o suposto local onde ele estaria vivendo.
De acordo com a sensitiva, o cantor permaneceria em uma área subterrânea da propriedade e recorreria a disfarces para circular sem despertar suspeitas ou ser reconhecido.
As afirmações não são acompanhadas de provas ou registros que indiquem que Michael Jackson tenha sobrevivido.
Pelo contrário, a morte do artista foi oficialmente confirmada em 25 de junho de 2009, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele tinha 50 anos.
A investigação sobre o caso identificou uma intoxicação aguda por propofol, anestésico utilizado em procedimentos hospitalares, em combinação com outros medicamentos sedativos.
O episódio levou a um processo judicial contra Conrad Murray, médico particular do cantor, que acabou condenado por homicídio involuntário.
Saiba Mais
- Mariana Morais Sintomas do câncer que se espalhou e matou Andy Taylor, guitarrista do Duran Duran, aos 65 anos
- Mariana Morais Guitarrista do Duran Duran morre aos 65 anos e causa da morte envolve doença devastadora
- Mariana Morais Belo é exposto e supostas traições contra Viviane Araújo na cadeia vêm à tona
- Mariana Morais Criança de 7 anos morre após ser esquecida em van escolar e motorista acaba punido
- Mariana Morais Idosa morre aos 78 anos após cair em poço de elevador em acidente trágico
- Mariana Morais Xuxa revela reação explosiva ao descobrir gravidez de Sasha e xingamentos vem à tona