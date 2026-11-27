Karoline Lima rebate críticas por pagar cerca de R$140 milhões de aluguel - (crédito: Reprodução/Instagram)

Karoline Lima não ficou calada diante da repercussão envolvendo o apartamento de luxo que escolheu para morar em São Paulo.

Depois que o valor de R$ 140 mil mensais para locação veio à tona, a influenciadora reagiu às críticas nas redes sociais e acusou internautas de usarem seu nome para ganhar visibilidade.

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A polêmica começou após um perfil de fofocas compartilhar o comentário de uma pessoa que questionava a decisão da famosa.

"140 mil o valor do aluguel do apartamento que a Karoline Lima escolheu, não tenho palavras pra tamanha falta de juízo", escreveu a internauta.

Karoline respondeu diretamente à publicação na última quinta-feira (26). "Vocês estão desesperados por atenção, né?! Porque todas as matérias com meu nome são com prints de comentários de hate. Vergonhoso! Melhorem", disparou.

Apartamento de Karoline Lima tem seis banheiros e espelhos no teto

O imóvel escolhido pela influenciadora fica no bairro de Moema, na capital paulista, e chama atenção pela estrutura sofisticada.

De acordo com o anúncio divulgado pela imobiliária Homesphere, a propriedade está avaliada em R$ 20 milhões e tem preço de locação anunciado de R$ 140 mil por mês.

Entre os detalhes que mais chamam atenção estão os seis banheiros, os espelhos instalados no teto e as portas blindadas com reconhecimento facial.

O apartamento também conta com um telão de 350 polegadas, cortinas motorizadas e sistemas automatizados de som, iluminação e climatização.

A escolha do novo endereço acontece após o fim do noivado de Karoline com o jogador Léo Pereira. A influenciadora já havia comentado sobre os preços elevados dos imóveis em São Paulo antes de encontrar a propriedade que chamou sua atenção.