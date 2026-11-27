Público se une, invade perfil de Belo e cobra cantor por dívida com Gracyanne - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O cantor Belo passou a receber uma série de cobranças nas redes sociais após Gracyanne Barbosa voltar a expor os problemas financeiros que ainda envolvem os dois.

A repercussão do desabafo da influenciadora mobilizou internautas, que invadiram a publicação mais recente do pagodeiro para exigir que ele resolva as pendências e quite os valores que, segundo a ex-companheira, ainda precisam ser acertados.

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Entre as manifestações, diversos seguidores demonstraram indignação com a situação e direcionaram mensagens ao artista.

"Faz o pix da Gracy, Belo!", escreveu uma internauta. "Canta, trai e ameaça. Brabo demais!", escreveu outro seguidor. "Pague a Gracy!", comentou outro. "Perdendo o encanto já", comentou mais uma seguidora.

A publicação mais recente do cantor já reúne quase 400 comentários, com uma enxurrada de manifestações negativas relacionadas à situação financeira envolvendo a ex-mulher.

Parte do público cobra uma solução para o impasse e critica a permanência das pendências mesmo após o fim do relacionamento.

Gracyanne e Belo anunciaram a separação em abril de 2024, mas os problemas financeiros que envolvem o antigo casal continuam sendo motivo de desgaste.

Em entrevista ao portal LeoDias, a musa fitness se emocionou ao falar sobre a necessidade de resolver os assuntos que ainda os mantêm ligados.

Durante a conversa, a influenciadora explicou que consegue distinguir a trajetória profissional do cantor das responsabilidades de Marcelo, nome de batismo do artista.

"Eu vejo que ele tá onde ele gostaria e ele merece ser um artista, mas, como Marcelo, ele precisa resolver as coisas", declarou.

"Eu tô muito emocionada, porque me machuca muito expor, o casamento, uma pessoa que foi tão importante, eu não queria nunca terminar um relacionamento com ele assim, expondo o cara", desabafou.

A influenciadora ainda negou ter exigido valores na divisão de bens ou dificultado a assinatura do divórcio por interesses financeiros.

Segundo ela, a preocupação está relacionada à possibilidade de organizar a própria vida financeira e conquistar estabilidade para si e sua família.

Ao falar sobre a rotina de trabalho e a necessidade de planejar o futuro, Gracyanne ressaltou as dificuldades de administrar a situação enquanto as pendências continuam sem uma resolução.

"Como é que eu vou guardar dinheiro, meu Deus? Eu não sou jovem, mas eu preciso me organizar, eu preciso ter meu casa, eu preciso ter minhas contas direitinho. Eu preciso, é, ter estabilidade, porque eu tenho uma família por trás, e é impossível", afirmou.