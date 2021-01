OnlyFans, demissão e farpas: confira o que bombou na semana dos famosos

RN Ronayre Nunes

Mais uma edição do Destaque Pop já está dando as caras. Neste sábado (30/1), o resumão das aventuras das celebridades ao longo da última semana está a mil. Teve gente fazendo OnlyFans (e negando filme pornô), sendo demitido, trocando farpas com ex e mais. Confira:



Pornô não, OnlyFans sim

Depois de passar pela trama teen Malhação entre 2012 e 2015, o ator Marlon Schuck mostrou que está bem crescidinho ao apresentar a conta do OnlyFans. Mas se liga, apesar de comercializar conteúdo nu, o moço de 33 anos não quer nada com o pornô: "Semana passada recebi, de uma produtora internacional, um convite para fazer pornô em Los Angeles. Não tenho preconceito algum, sou um apreciador de vídeos assim. São atores, existe diretor, direcionamento de cena, um roteiro, uma equipe toda envolvida pra gerar conteúdo. Mas não sigo essa linha, e não quero no momento", comentou à revista Quem.

Sororidade

Após ser acusada nas redes sociais de "dar o golpe da barriga", Maria Lina, atual de Whindersson Nunes, recebeu o apoio da ex do humorista, Luísa Sonza. "Torço muito pra que ela fique bem e saiba lidar com tudo com muita sabedoria, maturidade e amor, porque não é fácil. Felicidade e muito, muito amor à família!", escreveu a cantora no Instagram.

O choque do mês

No fim de janeiro, a notícia destaque teve nome e sobrenome: Fausto Silva. O apresentador anunciou que vai deixar a Globo no fim de 2021. A saída parece ter sido em bons termos, tanto Faustão quanto a emissora carioca se elogiaram.

Em tempo: o corpo (ou o programa) nem esfriou e já estão bombando as especulações para substituir o "homem do domingo". Na lista consta até Ivete Sangalo.



Chegou



Anitta divulgou o aguardado som de Loco nesta sexta-feira (29/1). Bem à lá Anahí, Dulce Maria e Maite Perroni, a garota de Honório Gurgel apareceu só de biquíni na neve.

Um problema e tanto

A apresentadora Luciana Gimenez compartilhou no Instagram o que chamou de "desgraça". Por conta de uma chuva e uma janela aberta, Luciana mostrou o apartamento com alguns pontos de alagamento: "Rindo de nervoso. Gente, olha a situação aqui. Shirley, pelo amor de Deus, que desgraça", disse ela, em meio a um acesso de risos. "É glamour? Isso ninguém mostra, mostra, mostra tudo. Vou falar: todo mundo achando que é só glamour aqui, essa vista maravilhosa, meu. Eu nunca vi entrar tanta água em um lugar", comentou.

Fim cheio de farpas



O relacionamento de Lucas Selfie e Raissa Barbosa chegou ao fim após o anúncio da moça na madrugada da última segunda-feira (28/1). Até aí tudo bem, é a vida. O triste mesmo foi a troca de farpas entre os dois ao longo da semana pelas redes sociais.

Espaço BBB — semana #1

Um dos assuntos que mais bombam no país não ia ficar fora do nosso resumão. E a primeira semana do reality já chegou chegando. Já teve briga, destaques, mais brigas, choro e muita polêmica.