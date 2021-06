Bombou na semana dos famosos: humildade, fã de corpo e sexo na gravidez

RN Ronayre Nunes

Teve gente mudando o look, sendo humilde, falando de sexo e mais - (crédito: Reprodução/Instagram/@sandra.annenberg.real — Reprodução/Instagram/@pabllovittar — Reprodução/Instagram/@bsurfistinhaoficial)

Aperte o cinto porque mais uma edição do Destaque Pop chegou. Como de costume, essa é a sua chance de aliviar um pouco as tensões da semana com uma boa e velha fofoquinha das celebridades. No roteiro do resumão só histórias deliciosas: teve gente mudando o look, sendo humilde, falando de sexo (na gravidez) e mais. Confere aí:



New look

Wanessa Camargo surpreendeu os seguidores ao mostrar o novo corte de cabelo. A cantora abandonou o ponytail e apostou tudo na franjinha com um novo tom de pintura (e não perdeu dinheiro com uma #publi inofensiva).

Contratadíssima



Aparentemente o grande prêmio do BBB nem é mais R$ 1,5 milhão, mas sim o contrato de trabalho com a Globo. E nesta quinta-feira (24/6), a mais nova premiada foi a ex-sister Camilla de Lucas.

Humilde e vacinada

Sandra Annenberg foi se vacinar nesta quinta-feira (24/6), mas o que os fãs curtiram mesmo foi o possante que a jornalista usou: um fusquinha.

Fã de corpos



Divulgando o mais novo single Batidão tropical, a cantora Pablo Vitttar bateu um papo com o jornal Globo e esclareceu um pouco mais dos gostos sexuais: “Não namoro porque gosto de ficar com muita gente. Fico com mulheres, homens héteros, homens gays. Gosto de corpos".

Ops



A apresentadora Luciana Gimenez derrubou uma marreta no próprio pé durante as gravações do Te devo essa Brasil, do SBT. Mas calma, a assessoria dela já deixou claro que ficou tudo bem.

Amando muito



Nanda Costa se derreteu nas redes sociais ao publicar um clique da esposa, Lan Lanh, fazendo topless. No último domingo (20/06), a percussionista tomava banho de sol quando foi fotografada. A atriz escreveu: “Meu esquema preferido”.

Além de emissoras

Xuxa provou que as pessoas podem se gostar fora da guerra de emissoras e foi a público desejar sorte a Fausto Silva após o apresentador deixar a Globo: “Saudade das nossas conversas, não demora muito pra voltar pra 'telinha', tá? Te adoro".

Grávida, porém não parada



Bruna Surfistinha, grávida de 7 meses, contou ao portal Extra que o período de gestação não significou o fim das relações sexuais e ainda tirou dúvidas que algumas leitoras podem ter: “Estou com dificuldade em relação à barriga, até mesmo para dormir. Há posições que incomodam demais. Por exemplo, 'papai e mamãe' não rola mais. Tem dias que estou com muita vontade, muito desejo, e outros que não. Isso mudou bastante, a libido. Porque a gente é uma explosão de hormônios".

Inverno com um vinhozinho (e sem aglomeração)

Zeca Pagodinho surpreendeu os fãs ao contar para o jornal O Globo que no período de inverno costuma trocar a tradicional cerveja por um bom vinho. Mas calma, é por um bom motivo: não se aglomerar. “Aproveito o inverno para beber um vinho bom, não dá para beber cerveja, até porque a gelada pede um parceiro e com a pandemia não podemos encontrar".