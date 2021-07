Barraco, choro e unfollow: veja o que bombou na semana dos famosos

RN Ronayre Nunes

Espairecer um pouco com os famoso não faz mal a ninguém - (crédito: Reprodução/Redes Sociais — Reprodução/YouTube — Reprodução/Instagram)

Mais um Destaque Pop tá na área e — como toda semana — os famosos renderam uma boa dose de fofoquinha. Teve gente chorando, se explicando, terminando namoro e mais. Confira:



A história da semana

Poucas vezes essa humilde coluna foi abençoada com uma fofoca tão boa: o Miss Bumbum 2021. O evento — que já presenteou o mundo com Andressa Urach — dessa vez teve faixa arrancada e tudo mais. Taty Sindel arrancou a faixa de uma das ganhadoras, Lunna LeBlanc, e declarou a plenos pulmões: “É roubado!". Delicie-se, digo, assista a cena:

Curioso

Quando um casal que tem filhos se separa a distância entre eles fica mínima para que os pequenos não sintam a falta do pai ou da mãe — nem que não seja a distância física. O ator José Loreto levou essa regra ao pé da letra e construiu uma casa a cerca de 100m de onde mora a ex-esposa dele, a atriz Débora Nascimento. Segundo o ator, foi para o bem: "Depois que me divorciei, comprei uma casa no mesmo condomínio da minha ex-mulher e tal, a cem metros. É para a filha daqui a pouco ir andando. Ela já vai andando da casa de um para a casa de outro. Mas daqui a pouco ela vai sozinha".

Explicação



A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para se explicar a respeito da festa de aniversário que promoveu no fim de semana, após internautas criticarem a anfitriã, e convidados, por terem feito aglomeração. Marina afirma que eram apenas 20 convidados — "as maiores bênçãos da minha vida" — e que foram todos testados antes da festa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Coração aberto

Karina Bacchi e Amaury Nunes sempre foram bem abertos com os fãs sobre os altos e baixos no casamento. Nesta quarta-feira (7/7), a atriz não fugiu à regra e foi às lágrimas ao compartilhar os momentos de dificuldade no matrimônio: “Sempre digo. Persistam porque mistérios são revelados de acordo com o que a gente procura. Persistam pelo seu casamento porque o meu foi totalmente transformado por Deus”.

Galã em nova fase

O ator Reynaldo Gianecchini está fora da Globo. O contrato dele, visto mais recentemente como o Régis de A dona do pedaço, não foi renovado e, agora, o galã terá que trabalhar por obra certa na emissora — ou em projetos para outras empresas.

Quem foi?



Segundo Daniel Caon, o fim do relacionamento com Rafa Kalimann, foi por escolha da apresentadora. De acordo com ele, existe muita mentira em relação ao romance: "Soltaram agora que eu terminei com a Rafa porque não estava aguentando a pressão dos haters. Da onde, isso? Só para atualizar: quem terminou não fui eu, foi a Rafa. E vocês, muito cuidado com o que leem na internet. Então é isso".

Após boatos de término entre Rafa Kalimann e Daniel Caon, o cantor se pronunciou pic.twitter.com/daUDLkzp9j — Fofoquei (@fofoqueioficial) July 5, 2021

New baby alert

Segundo a colunista Patrícia Kogut, d’O Globo, os atores Maria Flor e Emanuel Aragão estão esperando o primeiro baby. A moça estava escalada para a próxima novela das 21h, Um lugar ao sol. Mas como não é recomendado que grávidas trabalhem presencialmente durante a pandemia, ela terá que deixar o elenco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Flor (@mariaflor31)

Unfollow



Juliette Freire deixou de seguir Alê Oliveira após o conterrâneo expôs sua intimidade com a paraibana durante uma entrevista na última sexta (2/7). Segundo o dançarino, os dois teriam ficado antes do BBB21. Depois da polêmica e críticas, Alê foi às redes sociais comentar isso: “Família, eu acabei de acordar com meu direct lotado de coisas, e as páginas de fofocas postando um negócio de beijo grego, isso é mentira. Foi uma brincadeira de mal gosto”.

Novo amor



Pelos stories, Babu Santana revelou não só que estava namorando, mas compartilhou uma foto da moça — sem maiores detalhes da identidade dela.

Babu Santana (foto: Reprodução/instagram)

Pontos nos is

Após uma viagem para Disney com a amiga Bianca Palheiras, Larissa Manoela teve de ir a público negar um suposto romance com a moça: “Não, não estou namorando a minha amiga, conforme estão criando essa fic sem noção! Isso é mentira. Mulheres: ou elas são rivais ou são namoradas? Oi? Que mundo é esse! Número 1: não, não tenho relacionamento amoroso com mulheres. E seu eu tivesse, não teria que ser tabu. Chega de preconceito, de querer limitar o amor das pessoas”.

E seu eu tivesse, não teria que ser tabu. Chega de preconceito, de querer limitar o amor das pessoas. Não tenho dúvidas sobre a minha orientação sexual. Sim, eu sou hétero. Esse espaço é meu com vocês, para não deixar dúvidas sobre mentiras e especulações. — LARISSA MANOELA (@larimanoela) July 5, 2021