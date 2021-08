Nudez, mister bumbum e menstruação: veja o que bombou na semana dos famosos

VO Victória Olímpio

Mais um sábado chegou e o Destaque Pop também está no ar para te deixar por dentro das principais notícias das celebridades. Muito movimentada, a semana dos famosos teve início e fim de relacionamentos, vícios, nudes no lago e até convite para o mister bumbum. Ficou curioso? Confira o que separamos para te deixar antenado de tudo.



Ousadia

O ator Orlando Bloom aumentou a temperatura na internet. O astro de Hollywood mostrou que está em boa forma aos 44 anos de idade ao postar fotos nadando nu em um lago. Em uma das fotos, ele aparece fora da água, de costas. Para evitar problemas com o Instagram (e deixar as fãs com água na boca), Orlando cobriu as partes íntimas com o emoji de um pêssego. Difícil, mas não vamos esquecer que o artista namora a cantora Katy Perry.

Fim de relacionamento

A apresentadora Titi Muller anunciou que se separou do músico Tomás Bertoni. O motivo do rompimento teria sido a dinâmica do casal, que mudou bastante com a pandemia e a chegada do filho Benjamin, de 1 ano. Titi afirmou que o 'alívio foi grande'. Mas apesar de tudo, ela afirma ainda amar o ex.

Acaba, mas não termina

Mesmo após a final do Big Brother Brasil (BBB21) a campeã Juliette Freire afirmou que ouve o discuso de Tiago Leifert várias vezes. O apresentador se emocionou, afirmou estar grato e contou que torceu por ela desde o início. Sem dúvidas, foi uma grande mudança na vida de Juliette.

Vício

O cantor Latino comentou nesta semana sobre o vício em corridas de cavalo. Ele revelou que perdeu cerca de R$ 30 milhões com as apostas. "Era muito jovem, não tinha a cabeça que eu tenho hoje e me viciei", contou. O veterano ainda contou que deixava de fazer shows para poder apostar mais vezes. Pelo menos conseguiu superar, não é mesmo?

Loucura, loucura!

A próxima primeira dama dos domingos na TV brasileira, Angélica, adotou um novo visual e surpreendeu fãs e amigos. Ela decidiu adotar um corte de cabelo mais moderno. No stories, Angélica explicou que a mudança é para dar boas energias ao programa Jornada astral, que ela vai comandar na HBO Max. Mudança aprovada!



Novo relacionamento?

Plínio Vasconcellos, suposto novo affair do ex-BBB Gil do Vigor está movimentando a web. No Instagram, o cirurgião dentista compartilhou uma foto em que os dois aparecem colados durante o jantar. "Com ele", escreveu na legenda, além de usar um emoji de coração. A foto repercutiu após o economista comentar que estava se relacionando com uma pessoa que não é famosa cujo nome começa com a letra P. Acabou a cachorrada?

Gil do Vigor e novo affair (foto: Instagram/Reprodução)

Feminismo

A influenciadora Aline Riscado fez uma live em que aparece fazendo yoga com os internautas. Durante o desenrolar do conteúdo, ela menstruou e sujou sua calça branca de sangue. Ela não interrompeu a prática dos exercícios, mas comentou ao final sobre a situação, dizendo que é normal e que mulheres sangram. As fãs definiram a atitude como libertadora.

Aline Riscado fala sobre menstrução (foto: Instagram/Reprodução)

Música



Dani Russo anunciou nas redes sociais o fim da carreira de cantora. Ela afirmou que a maneira como a gravadora está tomando decisões e conduzindo os projetos dela não está mais agradando e que a decisão seria a melhor pensando na própria saúde mental. Prioridades, certo?

Dani Russo anuncia fim da carreira de cantora (foto: Dani Russo/Instagram/Reprodução)

UFA!

Uma boa notícia para o samba: Zeca Pagodinho recebeu alta do hospital no qual foi internado após receber o diagnóstico de covid-19. O sambista usou as redes sociais para anunciar a saída do hospital. Com um cartaz escrito “Venci a covid-19”, Zeca Pagodinho fala que está bem de saúde e que vai terminar o tratamento em casa. “Vacinem-se”, deixa o último recado.



E a política?

O filho “04” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Jair Renan Bolsonaro, recebeu um convite do concurso Miss Bumbum Brasil para concorrer ao posto de Mister Bumbum 2021. O jovem, de 23 anos, publicou uma foto no feed do seu Instagram e o perfil oficial do concurso comentou a proposta. Será que ele aceita a proposta?

Renan Bolsonaro é convidado para o mister bumbum (foto: Instagram/Reprodução)