Bombou na semana dos famosos: Cenas quentes, gravidez e volume na bermuda

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

O último fim de semana de agosto chegou e, com ele, uma série de novidades sobre a semana intensa entre as celebridades. O Destaque Pop também está na área para te deixar ligado em tudo que aconteceu. Prepare-se, pois a cegonha está a solta no mundo dos famosos. Confira o que separamos!

Vida a dois



O cantor Chico Buarque, de 77 anos, vai se casar com a advogada e professora de direitos humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Caroline Proner, de 47 anos. O pedido de oficialização de união foi publicado no Diário Oficial da Justiça do Rio desta segunda (23/8), vindo de um cartório em Petrópolis. O amor está no ar!

Internet

Uma foto de Janja com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva bombou nas redes sociais, mas não pelo casal ou pela paisagem. Tudo isso porque o ex-presidente se mostrou em forma, aos 75 anos. As coxas malhadas não passaram despercebidas e a internet não poupou elogios e comparações.

Boa noite com essa lua cheia no Ceará!



Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/DX72mcXrKu — Janja Lula Silva (@JanjaLula) August 23, 2021

Mal entendido

Após Leandro D'Lucca, marido de Cléo Pires, elogiar a sogra, Glória Pires, a chamando de vovó, a atriz precisou esclarecer que não está grávida. "Eu amo a internet! Eu não estou grávida. O Lê (Leandro) chama minha mommy de vovó porque fizemos um filme chamado Vovó ninja. (risos) Ai, eu amo vocês!", contou.

Kkkkk GENTE, eu amo a Internet!

Bbys, eu não estou grávida, tá! O Le chama minha mommy de vovó, pq fizemos um filme chamado "Vovó Ninja" kkkkkk ai, eu amo vcs! ?? — CLEO ???? (@cleo) August 23, 2021

Polêmica

Uma das capas de disco mais conhecidas do rock está envolvida em um processo por exploração sexual. Spencer Elden, o bebê que aparece nadando nu na capa de Nevermind, álbum do Nirvana, de 1991, está processando a banda sob a alegação de que foi produzida pornografia infantil. Vale lembrar que, em 2016, Elden recriou a imagem para o jornal New York Post como forma de comemoração dos 25 anos da banda. Na época ele chegou a demonstrar insatisfação com a foto.

Justiça

O rapper Kanye West entrou na Justiça com pedido para mudar o nome completo, Kanye Omari West para o curto nome Ye. O apelido já é usado há anos pelo cantor, que agora demonstra querer ser conhecido apenas por ele. Os documentos apontam motivos pessoais para a mudança de nome.

De novo!

Sem querer querendo, o cantor sertanejo Zé Neto (dupla de Cristiano) voltou a chamar a atenção nas redes sociais pela anatomia. Em um dos cliques, o artista está sem camisa e em pé na lagoa, com a bermuda molhada marcando a genitália dele. Os seguidores do cantor não se fizeram de rogados e exaltaram a foto, dizendo que deram zoom na imagem e fazendo comentários mais calientes.



Paternidade

O apresentador e jornalista Dony de Nuccio anunciou que será pai pela primeira vez. Nas redes sociais, ele compartilhou foto com a esposa, Larissa Libida, contando a novidade: "É um misto de sentimentos. Curiosidade para saber o que vem por aí, ansiedade para pegar no colo pela primeira vez, medo do desconhecido, e um baita amor por alguém que nunca vi".



Cenas quentes

A atriz Marina Ruy Barbosa, de 26 anos, brincou ao contar que a mãe, Gioconda Ruy Barbosa, ainda não se acostumou ao ver as cenas sensuais das personagens que a filha interpreta nas novelas. "Minha mãe até hoje fica tensa vendo qualquer cena minha mais sensuais", disse Marina no Twitter.

Minha mãe até hoje fica tensa vendo qualquer cena minha mais sensualeeeee! Kkkkk — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) August 26, 2021

Baby boom

A cegonha está solta em Hollywood. Segundo fontes próximas ao casal, Kylie Jenner e Travis Scott estão esperando o segundo filho. Já Perrie Edwards, integrante da girlband britânica Little Mix, anunciou a chegada do primogênito nas redes sociais.