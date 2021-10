Bombou na semana dos famoso: nude de batom, sumiço e tattoo polêmica

RN Ronayre Nunes

O Destaque Pop desta semana - (crédito: Instagram/Reprodução - Instagram/Reprodução/@negodoborel - Instagram/Reprodução/@marcosmion)

Sobrevivemos a mais uma semana de grandes tensões no país e no mundo. E para relaxar, nada mais justo do que uma boa e velha fofoquinha das celebridades, não é mesmo? Pois não se preocupe, que o Destaque Pop tem um cardápio e tanto no tema: teve gente sendo engraçada, uma cachorro maior que a dona, um sumiço suspeito e mais.

Sempre engraçadão

O apresentador Celso Portiolli fez uma pegadinha com um segurança da TV Globo. Em um vídeo, o homem do Passa ou repassa está dirigindo e atravessa em frente a emissora alegando que iria entrar. Ao perceber que se tratava de uma brincadeira, o segurança começa a rir e Portiolli também dá gargalhadas. Com isso, o apresentador diz "meu Deus do céu, eu não presto" e vai embora. Riram?

Plínio e alguém

Anitta surpreendeu os seguidores na última terça-feira (5/10) ao publicar uma série de fotos no Instagram pegando um sol em sua mansão nos Estados Unidos. De topless e com um biquíni fio dental, a artista exibiu o corpo sarado e posou ao lado de Plínio, seu cachorro, à beira de uma piscina. O corpo da funkeira arrancou elogios de outros famosos.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta ???? (@anitta)

Quem é o merecedor?



Por falar na dona de Plínio, Anitta compartilhou nas redes sociais vídeos comemorando e agradecendo os presentes que ganhou de ninguém menos que Rihanna. A cantora brasileira recebeu lingeries da Savage X Fenty e brincou: "Uau! Agora só preciso de um cara gostoso que mereça me ver usando isso".

Será?



Kanye West e Kim Kardashian foram vistos "muito próximos" no último fim de semana em Malibu, nos Estados Unidos. Os dois anunciaram o divórcio em fevereiro deste ano, mas os fãs estão convencidos de que o casamento pode ser reatado..

Cadê o nude?

O músico Lucas Lima compartilhou nas redes sociais uma conversa que teve com a esposa, Sandy, no dia em que os aplicativos de comunicação estavam fora do ar. No bate-papo, Lucas brinca pedindo nudes para a cantora, que entra na brincadeira e trola o amado com um BATOM nude.



A história da semana

Uma das melhores fofocas da semana veio de Nego do Borel. Resumindo: depois da mãe do artista ter feito um B.O. relatando o sumiço do filho, Nego foi encontrado no dia seguinte em um motel do Rio acompanhado de duas mulheres.

Iti



Depois de publicar uma foto com o namorado, o apresentador Daniel Adjuto, da CNN Brasil, falou com a Veja SP sobre a vida com o médico: “Nos conhecemos na Grécia, mas ele namorava. Anos depois, em um passeio de barco entre amigos, começamos a conversar".

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Adjuto (@daniel.adjuto)

Até com eles

O repórter Fabrício Battaglin e a apresentadora Ana Maria Braga revelaram que foram vítimas de um golpe aplicado por meio de um aplicativo de mensagens. Ambos relataram a experiência durante o programa Mais Você da última segunda-feira (4/10). A dupla não revelou a quantidade de dinheiro perdida, mas o homem deixou o alerta: “Comece a fazer perguntas de ordem pessoal para ver se a pessoa que está falando com você é golpista. Espero que, sinceramente, depois dessa nossa conversa, menos brasileiros caiam no golpe que eu caí, que minha família caiu e tantos caem".

Teve que esconder a santa

O apresentador Marcos Mion explicou nas redes sociais o motivo de não poder exibir as tatuagens enquanto ainda estava na Record TV. Segundo o homem, devido a empresa ser ligada a evangélicos, não poderia apresentar com camisetas que mostrassem a tatuagem de Nossa Senhora."Agora, eu não poder usar camiseta por conta da Nossa Senhora que tenho no antebraço é um fato. Não tem amargura ou ingratidão da minha parte! Eu sempre aceitei e respeitei a decisão deles! É uma diretriz da empresa, assim como qualquer empresa tem suas crenças e pilares. Normal".