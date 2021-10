Nova solteira, treta e novo amor: confira o que bombou na semana dos famosos

RN Ronayre Nunes

As fofoquinhas estão na mesa. Servidos? - (crédito: Reprodução/Instagram/@viihtube - Reprodução/Twitter/@mirellasierra_ - Reprodução/Instagram/@laryssa_ayres)

Ficar rolando o feed até achar aquela revista de economia que vai mostrar os números difíceis da crise brasileira? Entrar naquele site de política que vai te dizer algo próximo do apocalipse sobre as ranhuras do governo? Ou que tal simplesmente curtir este sabadão com uma boa, velha e inocente fofoquinha dos famosos?



Bem, se você fez a escolha certa, o cardápio do Destaque Pop de hoje está bem suculento. Tem o melhor da TV brasileira: o ao vivo; gente brigando, ficando solteira e até achando novos amores. Confira!

Ao vivo

Ah, nada diz mais entretenimento do que um bom e velho bate-boca ao vivo, não é mesmo? E nesta seara não tem nada mais efetivo do que o reality A Fazenda. Na edição desta última terça-feira (12/10), a produção não negou fogo e teve uma discussão com Rico e a própria apresentadora, Adriane Galisteu.

O Fazendeiro teve alguns questionamentos antes de indicar um peão para a Roça. ???? O que será que vem aí? ????



Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/Ci8LpLgqrH — A Fazenda (@afazendarecord) October 13, 2021

Ao vivo 2.0

Ainda sobre o reality campestre, vale lembrar o beijo de Aline e Day na prova do fazendeiro na última quarta (13/10). Ao vivo, a #Dayline encheu o S2 dos telespectadores.

Day fazendeira ,beijo da casal grupão tombado que pelo menos uma noite feliz na fazenda #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/B79hlmARvS — ???? arcádia ???? (@Lukas31382129) October 14, 2021

Oi, Viih Tube

Nesta quarta-feira (13/10), a ex-BBB Viih Tube e Bruno Magri anunciaram o fim do namoro. Nas redes sociais, a youtuber lamentou o término, mas demonstrou carinho pelo ex: "Eu nem sei como dizer isso a vocês, mas eu e o Bruno não estamos mais juntos. Não sabia o momento certo de contar e nem como fazer, mas aí percebi que não vai ter momento certo, vai ser difícil anunciar de qualquer jeito".

Tudo bem

A apresentadora Fátima Bernardes teve alta hospitalar nesta quarta-feira (13/10) após passar por uma cirurgia no ombro. O deputado Túlio Gadêlha, namorado da apresentadora, usou os stories do Instagram para tranquilizar os fãs e dizer que ela estava bem.

O it couple

Depois de serem vistos juntos em um cartório no último domingo (10/10), o it couple do momento rendeu mais assunto. Diogo Nogueira contou ao podcast Rap 77 que a relação com Paolla Oliveira vai muito bem: "Já me casaram com ela, já falaram que a gente tinha noivado, até nosso filho tem cinco meses [...] sabia que isso poderia acontecer, a gente é super bem resolvido. Tá sendo super bom, a energia, o carinho das pessoas, não vejo uma pessoa falar mal. Então é ser feliz, só isso”.

Treta

Na noite desta última sexta-feira (08/10), MC Mirella foi atacada por uma fã que assistia sua apresentação. Assim que deixou o palco, a cantora se retirou do local com o auxílio de um segurança, que não conseguiu impedir a jovem de jogar uma bebida na artista. Depois da treta, a cantora foi desabafar no Twitter.

Quis aparecer, deixa eu ajudar ela pic.twitter.com/mQ4rV9nfUs — BAD MI ?? mirella (@mirellasierra_) October 9, 2021

Novo amor

A atriz Laryssa Ayres compartilhou publicamente o namoro com a influencer Thais Ribeiro. Na legenda, muito amor: “Por isso dizem que coisas especiais acontecem quando você não está esperando... Porque de fato eu não estava, muito menos à procura, mas houve o encontro, e foi ali que eu senti que havia chegado para mim uma história (a gente sempre sabe quando é algo maior). Seus gestos e jeitos me convidam a renovar os votos com o amor".