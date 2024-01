O Big Brother Brasil 24 está prestes a começar e nesta sexta-feira (5/1) conheceremos 18 dos 26 participantes totais. Isso porque na dinâmica da nova edição, outros 14 nomes ainda vão ser anunciados no Fantástico, no domingo (7) e concorrem para até oito vagas.



Confira os lista com os pipocas anunciados nesta sexta:



Leidy Elin — Trancista e operadora de caixa



Com 26 anos, Leidy é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Começou a trabalhar desde cedo, quando ainda tinha 14 anos, para ajudar na renda da família após a morte do pai. Hoje, trabalha como operadora de caixa e trancista para pagar a faculdade de Direito.



Como diversão favorita citou as rodas de pagode e baile charme. Ela também afirmou que se considera compreensiva, comunicativa e conta que faz amigos facilmente, mas admite que não gosta de levar “nãos”. Tem também um lado explosivo que se aflora quando precisa lutar por seu ponto de vista. “Eu não faço a ‘boa moça’ para ninguém. Nem para a minha mãe, que sabe a filha que tem”.



Maycon — Cozinheiro escolar



Natural de Tijucas, em Santa Catarina, Maycon tem 35 anos e trabalha como cozinheiro escolar em Balneário Camboriú. Saiu de casa aos 16 anos e se casou aos 20 anos. Fez graduação em jornalismo mas viu que não era aquela profissão que queria seguir.



Foi o primeiro dos seis irmãos a se formar no ensino superior e também cursou a faculdade de história e estagiou voluntariamente em um colégio, em que ensinou crianças a ler e a escrever. Foi lá que se encantou pela cozinha e decidiu fazer um concurso para trabalhar como cozinheiro em uma creche. “Sou alguém que faz comida, que traz carinho e afeto através das panelas”, declara.



Lucas Pizane — Músico (Pipoca)



Aos 22 anos, Lucas é músico e influenciador digital. Ele nasceu em uma vila de pescadores em Itaparica, na Bahia e se mudou com a família para Salvador. Atualmente ele estuda produção cultural e já integrou duas bandas regionais.

Lucas, que está solteiro, se define como extrovertido, espontâneo e sincero além de ser expansivo e diz que gosta de se sentir amado e de estar sob os holofotes. “Sou um cara muito boa-praça e isso, às vezes, acaba sendo um problema para mim quando preciso me posicionar”.

Deniziane Ferreira— Fisioterapeuta (Pipoca)



Nascida na cidade de Esmeraldas (MG), Deniziane, 29, é fisioterapeuta e tem uma irmã gêmea. De origem humilde, a participante do grupo dos Pipocas (como são conhecidos os jogadores anônimos) conta que teve uma infância bastante “pé no chão”, jogando bola e subindo em árvores.

Atualmente, mora na capital mineira, Belo Horizonte, em um apartamento que divide com Lucca, seu filho de dois anos, e uma amiga. Revela que não é muito fã do nome que possui, e que por isso, prefere ser chamada pelo apelido Anny. Ao ser perguntada sobre que tipo de postura pretende adotar durante o jogo, conta que não tem medo de se expor. “Quem não se posiciona é posicionado”, acrescenta no vídeo de apresentação.

Marcus Vinicius — Comissário de voo (Pipoca)

Natural de Belém do Pará, Marcus Vinicius tem 30 anos e trabalha comissário de voo. Há cinco anos, se mudou para Guarulhos para trabalhar em uma companhia aérea. Foi criado pela mãe e pela avó e lembra que precisou trabalhar bastante para conseguir melhorar de vida.

Marcus se descreve como alegre teimoso e focado, apesar da inquietude, que também destaca como característica. Solteiro, acredita que é o equilíbrio perfeito entre razão e emoção. Ele revelou ainda que posicionamento e opinião não lhe faltam. "Gosto de lidar com as pessoas e de resolver B.O.”

Beatriz — Vendedora (Pipoca)

Natural de Guarulhos, na Grande São Paulo, Beatriz, 23, é vendedora e trabalha no bairro paulistano do Brás, onde é conhecida por anunciar os produtos de forma bem espontânea. Familiarizada com a rotina dos comerciantes, Beatriz, que também é formada em teatro, conta que acompanhava os pais e os irmãos mais velhos na venda de mercadorias nas ruas como camelô.



“Não tenho medo de ser quem sou, nem de desafios. Se quero uma coisa, vou até o final. Me doo mesmo”, acrescenta Beatriz ao depoimento. Além disso, confirma que está solteira e disposta a viver ao máximo a experiência de estar na casa mais vigiada do Brasil.



Matteus — estudante de Engenharia Agrícola (Pipoca)



Gaúcho de Alegrete, Matteus tem 27 anos e é estudante de Engenharia Agrícola. Morou boa parte da vida no campo onde foi criado pela mãe com a ajuda da avó. Ele também já participou de concursos de beleza para perder a timidez, mas conta que o trabalho social no Centro de Equoterapia da cidade era o que realmente o fazia permanecer nas competições.

Matteus se descreveu como um homem de bom coração e sensível e diz se doa muito às pessoas. Solteiro, conta que se emociona com facilidade quando fala da família e do campo, mas que é rígido nas próprias convicções. “Sou muito tranquilo, tenho o coração grande, mas não sou muito fã de ironia”.

Nizam – Executivo de Contas Internacional

Nizam, de 32 anos, nasceu na Mooca, em São Paulo, é filho de pais libaneses e foi criado em meio à cultura da região. Ele trabalhou por dez anos embarcado em navios de cruzeiro. Fala três idiomas fluentes: português, inglês e espanhol.

Tem o basquete como hoppy, curte baladas e diz ser extrovertido. “Tudo da minha vida me trouxe até aqui. Tenho muita história para contar”, disse ao GShow.



Giovanna – Assistente Social

Giovanna tem 24 anos, nasceu em Maceió (AL), está casada há mais de 10 anos e é assistente social. A profissional trabalha desde os 12 anos e diz estar em busca de uma boa situação financeira. “O BBB é a minha única oportunidade de ter milhões na conta e saber se as pessoas gostam ou não de mim”, brincou ao GShow.

A jovem começou a trabalhar quando tinha 13 anos, de lá para cá, já passou por empregos em casa de família, restaurante, shopping, supermercado e academia, entre outros. Recentemente, concluiu a faculdade de serviço social e começou a atuar na área.



Alane – Bailarina e modelo



A paraense Alane tem 24 anos e é natural de Belém. Desde de criança, participava de concursos de dança e já ganhou o título de “Rainha das Rainhas” do Carnaval paraense. Em 2023, se mudou para São Paulo para estudar teatro e tem o sonho de ser atriz.

A dançarina disse que seu estilo favorito é o brega e que está livre para flertar com quem quiser. “Eu faço o que quiser, fico com quem quiser”, disse ao GShow.

Fernanda — Confeiteira e modelo

“Até me amar, vou me odiar”, promete a participante Fernanda, participante do grupo Pipoca. Aos 32 anos, a confeiteira e modelo é natural de Niterói, onde vive com os filhos e os pais. A nova integrante também revela que tem um namorado do lado de fora da casa.

Formada em moda, ela se diz ligada às artes, em especial o forró, ritmo que estuda desde os 15 anos. A modelo afirma que não é barraqueira e sim apaziguadora, mas revela que o jeito de falar dela pode incomodar os outros.

Lucas Luigi — Vendedor e instalador de pisos

“Cria da Baixada Fluminense”, como ele mesmo se descreve, Lucas Luigi, 28 anos, trabalha na empresa de instalação de pisos do pai e à noite é vendedor em uma loja de roupas. O participante do Pipoca também é dançarino, frequentador do Baile Charme de Madureira, e já chegou a participar de batalhas de dança, mas atualmente não dança profissionalmente.

Lucas é casado há seis anos e tem um filho de 3 anos. Fã de animes, filmes e quadrinho, ele se considera um “preto nerd”. O carioca conta que é “desenrolado” e se dá bem com a maioria das pessoas, mas para qualquer situação de preconceito, o recado está dado: “Vou bater de frente firme. Uma coisa que aprendi foi a usar as palavras”.

